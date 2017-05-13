10 آلاف مقاول يتسلمون مستحقاتهم قبل شهر رمضان

أنهت وزارة السكن والعمران والمدينة كافة الإجراءات الخاصة بدفع مستحقات الشركات المقاولاتية التي أنجزت المشاريع السكنية بمختلف صيغها، حيث من المنتظر أن يتم دفع مستحقات 10 ألاف مقاول جزائري، في غضون 15 يوما المقبلة وقبل شهر رمضان، والتي سيتم صبها في حساباتهم عن طريق الصندوق الوطني للسكن.

كشف مصدر مسؤول بوزراة السكن في اتصال مع «النهار»، أنه تم رفع التجميد عن ميزانيات السكن بمختلف صيغه، بما فيها الاجتماعي والبيع بالإيجار والترقوي، مطلع الأسبوع المنصرم، أين سيتم تحويل هذه الميزانيات وصبها في حساب الصندوق الوطني للسكن، والذي بدوره سيقوم بصبها في وكالاته الولائية بمختلف مناطق الوطني، خاصة تلك التي تحوز على مشاريع سكنية ضخمة، على غرار المدن الكبرى كالعاصمة ووهران عنابة والبليدة، مؤكدا بأن إجراءات تحويل هذه الحسابات ودفع مستحقات المقاولين لن تتعدى آجال 15 يوما، وستتم بصفة نهائية قبل بداية شهر رمضان.

وأكد ذات المصدر أن تسوية كل ديون المجمعات الأجنبية والمقاولات التي أتمت كل الإجراءات الإدارية مع مصالح وزارة السكن وأودعت ملفاتها كاملة على مستوى دواوين الترقية العقارية، خاصة ما يتعلق منها بوضعية الأشغال وتقدمها، أين سيتم صب مستحقاتهم في غضون أيام.

وأكد ذات المتحدث أن أغلب الشركات والمجمعات المنجزة لمشاريع السكن والتي لا تزال لديها ديون عالقة مع وزارة السكن، هي شركات تركية وصينية بلغت مجمل ديونها ما يقارب 12 ألف مليار سنتيم، سيتم صبها في حساباتهم دفعة واحدة، خلال الأسبوعين المقبلين، كما أكد ذات المتحدث أن أزيد من 10 ألاف مقاول جزائري ناولوا مع الشركات الأجنبية لإنجاز مختلف الأشغال في المشاريع السكنية، بما فيها أشغال التهيئة الخارجية والطلاء والأشغال الداخلية بالمنازل، سيأخدون مستحقاتهم خلال الفترة المحددة بـ15 يوما على أقصى تقدير، لمباشرة أشغالهم، خاصة أن العديد من المشاريع متوقفة بسبب التأخر في صب المستحقات.