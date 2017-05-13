10 ولايات في الجنوب والهضاب العليا عاجزة طبيّا

تسجيل 11 ألف كشف طبي في إطار التوأمة مع مستشفيات الشمال

كشف مدير الصحة والسكان لولاية الجزائر الدكتور، محمد ميراوي، أن عدد الفحوصات الطبية التي تمت في إطار التوأمة بين مسشفيات الشمال والجنوب فاقت أزيد من 11 ألف كشف طبي و1060 عملية جراحية.

وقال، ميراوي، خلال تقديمه حصيلة نشاط المراكز الاستشفائية ومراكز الصحة الجوارية، أن عملية التوأمة بين مستشفيات العاصمة والجنوب، أثمرت القيام بأزيد من 11 ألف فحص طبي، حيث شملت تخصصات طب الأطفال وجراحة المسالك البولية، بالإضافة إلى طب العيون والعظام. وأضاف مدير الصحة لولاية الجزائر أن العلاج المنزلي شمل، خلال 2016، 417 مريض تمت متابعتهم من قبل مراكز الصحة الجوارية، فيما قدر عدد المرضى الخاضعين للاستشفاء المنزلي على مستوى الوحدات التابعة لكل من باب الوادي وزرالدة والأبيار، 540 مريض خلال 2016.

وفي سياق ذي صلة، ذكر ميراوي أنه منذ أن تم اعتماد نظام الفحوصات الطبية خارج المراكز الإستشفائية، تم القيام بـ722 ألف فحص متخصص على مستوى 62 عيادة متعددة الخدمات. وفيما يخص عمليات التفتيش، أشار ذات المصدر إلى أنه تم غلق 24 عيادة خاصة، مع توجيه 37 إعذارا و17 إنذارا، بسبب عدم التزام المعنيين بشروط العمل المؤطرة لممارسة هذه النشاطات.

وخلال تقديمه لحصيلة الصحة المدرسية والفحوصات المتخصصة، قال الدكتور إنه خلال الفصل الأول والثاني تم فحص أزيد 750 ألف تلميذ في ولاية العاصمة، والذين يمثلون 10 من المئة من التلاميذ المتمدرسين، مشيرا إلى أن فرقا من الأطباء الأخصائيين باشرت عملية متابعة التلاميذ الذين يعانون من الأمراض التي شخّصها أطباء وحدات الصحة المدرسية. وبخصوص عدد الولايات التي مسّتها التوأمة، قال الدكتور إنها شملت 10 ولايات، على غرار الوادي والجلفة.