تفكيك شبكة دولية لتهريب الأسلحة وحجز 5 بنادق في رأس العيون بتبسة

أحبطت فرقة قمع الإجرام التابعة للشرطة القضائية لمديرية أمن ولاية تبسة، نهاية الأسبوع الماضي، عملية تهريب دولية من الأراضي التونسية مرورا بالحدود البرية في رأس العيون، باستعمال سيارة سياحية من نوع «بيجو 505» على متنها مهربين تتراوح أعمارهما بين 27 و34 سنة، محمّلة بخمسة أسلحة نارية من الصنف الخامس ذات ماسورتين عيار 12 ملم من نوع «توران».

العملية النوعية جاءت إثر معلومات دقيقة وردت إلى عناصر فرقة قمع الإجرام حول عصابة دولية تعمل في حقل تهريب الأسلحة النارية من الصنف الخامس على مستوى الشريط الحدودي بالجهة الشرقية من مدينة تبسة، حضّرت لتمرير كمية من الأسلحة النارية، وباستغلال المعلومات وتحديد الثغرة الحدودية مع الجمهورية التونسية عبر مسلك جبلي على مسافة بعيد عن مركز العبور رأس العيون، نصبت كمائن بعدة مسالك إلى غاية ساعة متأخرة من الليل، أين تم اكتشاف تسلل سيارة سياحية، وبتتبع مسارها إلى غاية وصولها لمنطقة الكمين، تم تطويقها بعد أخذ الاحتياطات الأمنية اللازمة وتوقيف شخصين كانا على متنها، وأثناء عملية التفتيش عثر على الأسلحة النارية الخمسة مفككة، وبعد تحويل المحجوزات لمقر الشرطة القضائية، تم فتح تحقيق مع الموقوفين قبل تحويل ملف القضية أمام نيابة وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة لاحقا.