4 أيام «باطل» للجزائريين على سواحل شرم الشيخ والغردقة

منحت وزارة السياحة المصرية أياما مجانية للجزائريين الراغبين في قضاء موسم الاصطياف بسواحلها، وذلك في إطار اتفاقية بين وزارة السياحة المصرية ووكالات السياحية الجزائرية، حيث سيتمكن الجزائريون من قضاء 4 أيام مجانا بفنادق 5 نجوم بسواحل شرم الشيخ والإسكندرية والغردقة .

وقال رئيس النقابة الوطنية للوكالات السياحية، إلياس سنوسي، أمس في تصريح لـالنهار، وإن الجزائريين سيتمكنون هذه السنة من قضاء 4 أيام مجانية إضافية لرحلاتهم السياحية إلى مصر بفنادق 5 نجوم، على سواحل شرم الشيخ بالإسكندرية وشواطئ الغردقة. وأشار سنوسي إلى العروض الخاصة التي سطرتها الوكالات السياحية الوطنية الخاصة بالجزائريين متوسطي الدخل، أين تم إضافة وجهات سياحية جديدة بالإضافة إلى الوجهات المعتادة، على غرار مصر والأردن وغيرها بأسعار منافسة للوجهات التي اعتاد عليها الجزائريون كتونس والمغرب بالإضافة إلى تركيا.

وفي هذا السياق، كشف سنوسي في حديثه إلى النهار، عن العروض المغرية التي ستقدمها الوكالات السياحية خلال صائفة 2017، خاصة للراغبين في التوجه إلى مصر وقضاء العطلة بسواحل شرم الشيخ والإسكندرية والغردقة، أين سيتمكن السائح الجزائري من الحصول على 4 أيام مجانا، بمجرد اختيار عرض 9 أيام بمصر.

وبخصوص الأسعار الخاصة بالرحلات، أوضح ذات المتحدث أنها تتراوح بين 10 ملايين و12 مليون سنتيم للشخص، فيما ستكون رحلات مجانية للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات.

من جهة أخرى، قال سنوسي إن التحضير لموسم الاصطياف لايزال جاريا، مشيرا إلى أن الكثير من الوكالات ركزت هذه السنة على الوجهات العربية المخصصة لذوي الدخل المتوسط، على غرار مصر والأردن التي اعتبرها بديلا للوجهات المعتادة للجزائريين كتونس المغرب وتركيا، في السنوات الأخيرة.