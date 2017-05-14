التلاميذ الذين يلتحقون متأخرين بالمراكز ممنوعون من اجتياز الباك

أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، أمس من تيبازة، أن كل الظروف المادية والبشرية وحتى النفسية مهيئة لإنجاح امتحانات شهادة البكالوريا لدورة جوان 2017 .

وأوضحت الوزيرة في تصريحات إعلامية على هامش إشرافها على أول دورة جزائرية- تونسية احتضنتها ولاية تيبازة أمس، أن كل المصالح على أتم الاستعداد لتوفير كل الظروف الملائمة سواء الأمنية أو اللوجيستيكية لإنجاح شهادة البكالوريا دورة جوان 2017، والتي وصفتها بالمصيرية، وتتطلب تضافر جهود الجميع، مشيرة إلى التنسيق العالي بين عدة قطاعات ولا سيما منها السلطات المحلية في كل ولاية، مضيفة أن ولاة الجمهورية ساهرون على إنجاح الدورة. وبخصوص احترام مواقيت الامتحانات ومنع التلاميذ المتأخرين من الالتحاق بمراكز الامتحان في الوقت المحدد وهو التاسعة صباحا، قالت الوزيرة إن الإجراء يندرج في إطار تدابير تأمين الامتحانات، مبرزة أن ولاة الجمهورية مجندون من أجل توفير النقل، من خلال استعمال النقل المدرسي بالنسبة للتلاميذ القاطنين في المناطق المعزولة، موضحة من جهة أخرى أن المستشارين المختصين في التوجيه والطواقم الإدارية والبيداغوجية تعمل على رفع معنويات المقبلين على الامتحان لضمان التركيز وعدم السقوط في فخ التسرع واجتناب مختلف الصدمات النفسية. تجدر الاشارة الى أن وزيرة التربية الوطنية أشرفت، أمس، رفقة سفير الجمهورية التونسية بالجزائر على أول دورة تكوينية لإعداد نصوص مدرسية من الأدب المغاربي.