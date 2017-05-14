شهادات ماستر مزوّرة بـ 10 ملايين للحصول على «فيزا شنغن

أوقفت مصالح الشرطة القضائية التابعة لأمن دائرة بوفاريك في البليدة، خمسة شباب في العقد الثاني من العمر، تورطوا في تكوين شبكة لتزوير شهادات الدراسات العليا ماستر وبيعها بمبلغ 10 ملايين سنتيم للطلبة الراسبين لإيداعها في ملفات الحصول على طلبات التأشيرة لدخول الفضاء الأوروبي «شنغن ».

وقد تمّ مباشرة التحريات وتحريك الدعوى العمومية بناء على معلومات مؤكدة بلغت الضبطية القضائية ببوفاريك، مفادها قيام مجموعة من الشباب من بوفاريك والبليدة باستحداث شهادات ماستر مزوّرة بطريقة ذكية لا يكتشفها إلاّ ذوو الاختصاص، على إثرها شرعت مصالح الأمن في التحقيق الميداني، حيث تم سماع حوالي 12 شخصا قبل أن يتم متابعة الشباب الخمسة.

وعند مباشرة التحقيق، تم تفتيش منازلهم بعد الحصول على إذن من وكيل الجمهورية ببوفاريك، حيث تم ضبط أجهزة إعلام آلي وطابعات وجهاز سكانير كانت تستعمل في تزوير الشهادات، كما تم حجز أربع شهادات ماستر تخص جامعة الجزائر 3 دالي ابراهيم، وعلى إثرها تم توقيف المتهمين وتحويلهم للعدالة.

وتوصّل المحققون إلى أن المتهم الرئيسي والرأس المدبر -حسب المتهمين- لازال في حالة فرار وينحدر من العاصمة، واستنادا لمعطيات التحقيق، فإن الشهادات تباع للطلبة الراسبين والذين لم يحالفهم الحظ في إكمال الدراسات العليا بمبلغ 10 ملايين سنتيم مقابل الشهادة الواحدة، وقد تبين أيضا أن الشباب الموقوفين البعض منهم من خريجي جامعة العفرون في البليدة وأحدهم لاعب سابق في وداد بوفاريك، حيث تم ضبط بحوزة هذا الأخير 20 جواز سفر مزور. وحسب المحققين، فإن هذا الأخير كان يقوم بتزوير جوازات السفر والشهادات لمنحها للشباب عديمي المستوى بغرض إيداعها في ملف الحصول على تأشيرات السفر، فيما قامت الجهات الأمنية بحجز الشهادات المزوّرة وكذا الوسائل المستعملة في الجريمة والمتمثلة في آلات طابعة وناسخة وجهاز سكانير، فيما لا تزال القضية في ذمة التحقيق إلى غاية كشف ملابسات أخرى.