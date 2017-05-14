محتال باسم نرجس يبتز مسؤولين بتسجيلات جنسية

أظهرت جلسة محاكمة شاب ينحدر من ولاية برج بوعريرج، تورطه في محاولة تهديد مسؤول بوزارة الشباب والرياضة، أنه أوقع بـ 40 إطارا أغلبهم ينتمون إلى أحد الأحزاب المعروفة على الساحة السياسية الجزائرية، حيث استغل الشاب شبكة التواصل الاجتماعي من خلال تنكره بجنس أنثى، أين اتخذ اسم «نرجس» اسما له على «الفايسبوك» .

وتمكن من الإيقاع بقرابة 40 ضحية أغلبهم إطارات، فبعد توطيد العلاقة معهم عبر الفضاء الأزرق كان يقوم بتسجيل المحادثات وبعدها يكشف عن جنسه، ومن ثم يقوم بابتزازهم من أجل دفعهم أموالا طائلة للعدول عن مخطط فضحهم عن طريق إرسال المحادثات عبر «اليوتيوب»، ولدرء الفضيحة فإن الضحايا 40 جلهم رضخوا لمخططه وسلموه مبالغ مالية، لكن دار لقمان لم تبقى على حالها، ولأن فريسته هذه المرة قررت مقاضاته من خلال ترسيم شكوى لدى مصالح الضبطية، وبعد تحريات فرقة مكافحة الجريمة الإلكترونية ببوشاوي وباستغلال رقم الهاتف الذي كان بحساب صفحة «الفايسبوك»، تمكن المحققون من التوصل إليه والإطاحة به، ويتعلق الأمر بالمدعو «ث.ع» صاحب 27 ربيعا، ناشط جمعوي بولاية برج بوعريريج، وبعد تحويله على التحقيق تم توجيه له جرم محاولة التهديد والتشهير.

وبإحالة الملف على قاضي محكمة الجنح بحسين داي أين يتواجد المتهم رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية في الحراش، اعترف بجريمته مؤكدا على مسامع المحكمة بأنه لا يعرف شخص الضحية المدعو «ي.ج»، وهو إطار بالدولة يشتغل مفتشا عاما بوزارة الشباب والرياضة، والمنسق العام للجنة الوطنية المكلفة بتنظيم الألعاب الرياضية الوطنية المخلدة للذكرى 50 للاستقلال، وتعرف به عبر شبكة التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، بحكم أنه كان باسم مستعار ويكنى «نرجس» على أساس أنه من جنس «أنثى»، لكن القاضي قاطعته بأن رقم الهاتف بصفحة «الفايس» حقيقي، وهو ما كشفه وأوقع به، وأنه قام بابتزاز الضحية الذي ربطته علاقة غرامية به وهدده بفضحه من خلال نشر المحادثات التي تمت بينهما إن لم يدفع له مبلغ 20 مليونا، وأنها ليست المرة الأولى التي يرتكب فيها هذا الفعل بحكم أن الضحايا الذين سبقوه بعدما أخطرهم بظروفه الاجتماعية لم يقوموا بمقاضاته، بالرغم من تسليمهم له مبالغ مالية معتبرة، وعليه وأمام هذه الحقائق، التمست النيابة العامة تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دج.