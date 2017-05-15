مشعوذتان تسلبان قاضية قرابة كيلوغرام من الذهب

أمرت، أمس، قاضي محكمة الجنح في حسين داي، بإيداع متهمتين رهن الحبس المؤقت في الحراش، على خلفية ممارسة على أكثر من ضحية طقوس الشعوذة من أجل سلبهن مجوهراتهن، خاصة أن المتهمتين نصبتا على أكثر من ضحية وصدر في حقهما غيابيا أمر بالقبض، ومن بين ضحاياهن قاضية سلبتها قرابة كيلوغرام من الذهب.

وحسبما جاء على لسان الضحايا الذين تقربت منهم «النهار» بعد حضورهن جلسة المحاكمة بموجب إجراءات المثول الفوري، فإن المتهمتين كانتا تتقربان من الضحايا عن طريق إيهامهن بأن إحداهن أصيبت بمس بعد الولادة وأصبحت تقوم بفسخ السحر عن طريق لف قطعة الذهب بقماش وتقوم بدفنها في التراب وضرورة الاحتفاظ بتلك القطعة وعدم فتحها إلا بعد خروجهن من المسكن، وليست المرة الأولى التي تقومان فيها المتهمتان بممارسة طقوس الشعوذة من أجل سرقة الذهب، بل وصل بهما الأمر إلى الإيقاع بقاضية التي زودتهما بواحد كيلوغرام من الذهب بحجة أنها مصابة بالسحر، وعن كيفية إلقاء القبض عليهما، فقد تمت صدفة ليلة الخميس المنصرم، حيث اعترضت المتهمتان طريق عجوز بحسين داي، هذه الأخيرة التي كانت متوجهة من أجل شراء مادة الخبز، فدخلت مع المتهمتين في حديث، وبحكم أنهما لديهما سلطة كيفية الإيقاع بالضحايا عن طريق الإيهام، أكدتا لها بأنها مصابة بسحر ويستوجب إبطاله، وأنهما تمارسان هذه الحرفة من دون مقابل مادي، بحكم أن الضحية أخطرتها بأنها لا تحوز على المال، فردت عليها المتهمتان بأنها تقوم بعملها باستعمال الذهب وأكدت لها ضرورة وجوب تزويدها بالأساور التي كانت بيدها من أجل لفها في قطعة قماش ودفنها في التراب، وأضافت الضحية بأن المتهمة الثانية قامت بتزويدها بقطعة قماش ثانية، وصدفة لمحها جارهم في الطريق فاتصل بشقيقه الشرطي، الذي أخطر مصالح الضبطية وتم إلقاء القبض عليهما متلبستين، وبتحويلهما على مركز الشرطة، تضاربت تصريحاتهما ونفت إحداهما أنها قدمت هوية غير اسمها بحكم أنها أخطرت الضحية بأنها تكنى «حورية»، أما الضحية الثانية فأكدت أنها منذ قرابة السنة قصدت مسكنهما بحي القصبة في الجزائر الوسطى من أجل شرب الماء، وبعدها استغلت تواجد والدتها المسنة في المنزل لوحدها فقامت بالتوغل للداخل وأخبرتها بأن المسكن قد تعرض للسحر ويستوجب تنحيته، فرضخت الضحية لأوامرها بحجة أن أبناءها إطارات بالدولة لكنهم لم يكملوا نصف دينهم، واشترطت عليها كمية من المجوهرات فمنحتها إياها، وقامت بلفها داخل قطعة قماش وتوجهت إلى المرحاض وغيرت لها القطعة وأكدت لها عدم فتحها إلا بعد خروجهما، وقد تأجلت القضية للأسبوع المقبل بطلب من الدفاع.