أكثر من 67 ألف عائلة معوزّة و200 مطعم رحمة في العاصمة

قالت صليحة معيوش، مديرة النشاط الاجتماعي لولاية الجزائر، أن المبلغ المخصص للإعانة التضامنية خلال شهر رمضان المقبل، سيصل إلى 40 مليار سنتيم عبر 57 بلدية، مشيرة إلى الصندوق الخاص بالتضامن الوطني خصص مليارين و700 مليون سنتيم سمح باقتناء 5 آلاف «قفة» وتوزيعها على 25 بلدية في العاصمة تعاني من عجز مالي.

وأضافت معيوش في حديث خصت به «النهار»، أن ولاية الجزائر خصصت ميزانية قدرت بـ 13 مليار سنتيم كإعانة للبلديات من أجل الشروع في توزيع «قفة رمضان»، كما خصص الصندوق الخاص بالتضامن الوطني مبلغا ماليا قدر بـ 27 مليون دينار، أي ما يعادل مليارين و700 مليون سنتيم، وهو ما سمح باقتناء 5 آلاف «قفة» على عاتق الصندوق الخاص بالتضامن الوطني، مفيدة بأن هذه الإعانات ستوزع على 25 بلدية مصنفة كبلدية معوزة أو بلدية تسجل عجزا في الميزانية. وأشارت ذات المتحدثة إلى أن كافة المبالغ المالية التي خصصتها البلديات بالعاصمة سمحت بتحصيل 32 مليار سنتيم سيعمل على إثرها رؤساء البلديات في طرح المناقصات الوطنية من أجل اقتناء المواد الغذائية لـ«قفة رمضان»، والتي ستكون موحدة عبر كامل التراب الوطني، مفيدة بأن هذا المبلغ سيرتفع إلى 40 مليار سنتيم، من خلال مساهمات كل من وزارة الشؤون الدينية ووزارة التضامن والهلال الأحمر الجزائري، ليتم توزيع هذه الإعانات على العائلات المعوزة خلال الشهر الفضيل والبالغ عددها 69 ألفا و600 عائلة بالعاصمة، بعد أن تم تحيين قوائم المعوزين وإقصاء أكثر من 400 عائلة تبين أنها ميسورة الحال. أما عن مطاعم الرحمة في العاصمة، فأضافت معيوش، أن المصالح الولائية تلقت 141 طلب لفتح مثل هذه المطاعم، على غرار المطاعم التي تمول من البلديات، خاصة وأنه سيتم فتح 200 مطعم بعد الموافقة على الملفات من قبل اللجنة المتكونة من مديرية الصحة والنشاط الاجتماعي، وحتى الحماية المدنية تقوم بزيارة المحلات والمطاعم من أجل الحرص الشديد على النظافة والحماية ومراقبة الوجبات المقدمة، مفيدة بأنه تم منح تعليمات صارمة لرؤساء البلديات من أجل الإسراع في منح الموافقة للراغبين في فتح مطاعم الرحمة بالعاصمة.