إقامة سلطة إفريقية فوق وطنية للدواء أصبح أمرا ضروريا

شدد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، على ضرورة إقامة سلطة فوق وطنية مكلفة بالدواء، تعنى بتعزيز القدرات الوطنية في مجال مراقبة المنتجات الصيدلانية وتنسيق القوانين في مجال التسجيل ومكافحة تزوير الأدوية .

وخلال افتتاحه لأشغال المنتدى الدولي الـ18 للصيدلة أمس، أبرز بوضياف الحاجة الملحة والعاجلة لإقامة سلطة فوق وطنية مكلفة بالدواء، حيث ستتمثل الواجبات الأساسية للوكالة الإفريقية للأدوية في تعزيز القدرات الوطنية في مجال مراقبة المنتجات الصيدلانية، وتنسيق القوانين في مجال التسجيل، ومرافقة تطوير الممارسات الجيدة ومكافحة تزوير الأدوية. وأضاف بوضياف بأنّه يتعين على دول القارة السمراء أن تكون فاعلة ولها القدرة على تقرير مستقبلها، وتأييدا للإنشاء القادم للوكالة الإفريقية للأدوية، فإنه سيكون على الدول الإفريقية الإشراف بأعلى المعايير على تطوير البحث وإتاحة فرص التواصل بين مختلف الجهات الفاعلة، لخلق التآزر الضروري بين البحث والمستشفى وعالم الصناعة. وأشار إلى أنه يقع على عاتق هذه الدول العمل على بناء استراتيجية مشتركة حقيقية، لدعم أحسن الممارسات المتبعة في الصيدلة، وضمان نشر المبادئ الأخلاقية وآداب المهنة التي لا يمكن من دونها تطوير والحفاظ على جودة الخدمات الصيدلانية التي تهدف في نهاية المطاف إلى إرضاء المرضى.

أما فيما يتعلق بالجزائر، فذكر بوضياف أن السياسة الصيدلانية الجزائرية تهدف إلى ضمان المطابقة وتوفر وسهولة الحصول على الدواء، وتعتمد بشكل متزايد على الإنتاج المحلي للأدوية، مضيفا بأنه يجري، حاليا، تحديث هذه السياسة من أجل تعزيز المكاسب ومرافقة التحدي المتمثل في الحصول على الجزيئات المبتكرة، علما بأن النفقات الصحية في الجزائر بما في ذلك الأدوية تعتمد غالبا، بالدرجة الأولى، على الخزينة العمومية ونظام الضمان الاجتماعي.

وأشار في هذا السياق إلى أن الجزائر توفر أفضل العلاجات المبتكرة المتاحة حاليا، وكمثال على ذلك يتم توفير علاج ذاتي لجميع النساء المصابات بسرطان الثدي، كما أن جميع المرضى الذين يعانون من التهاب الكبد من نوع «ج»، يحصلون على «سوفوسبوفير» المطور والمنتج محليا، بغض النظر عن مرحلة المرض، في حين عجزت بعض الدول المتقدمة عن تأمينه لمرضاها. ونفس الوضع بالنسبة للتلقيح، حيث تعمل الجزائر حاليا على وضع الأساس لصناعة محلية، مذكرا بأن الدولة توفر التلقيح المجاني لجميع الفئات المعنية، وهي الخطوة التي سمحت بالقضاء على جزء كبير من الأمراض التي يمكن السيطرة عليها عن طريق التلقيح، حيث تحصلت الجزائر، مؤخرا، نتيجة لهذه الجهود وبشكل رسمي، على شهادة القضاء على شلل الأطفال.