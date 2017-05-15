انتخاب هامــــل رئيســـا لـ«الأفريبـــول» لمـــدة سنتيـــن

تم، أمس، انتخاب الجزائر لرئاسة آلية الاتحاد الإفريقي للتعاون في مجال الشرطة «أفريبول» خلال أشغال الجمعية العامة الأولى التي تنعقد بالجزائر العاصمة من 14 إلى 16 ماي. وأوضح مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، إسماعيل شرقي، أمس في تصريح للصحافة على هامش أشغال الجمعية، أن الجمعية العامة الأولى لـ«أفريبول» قد افتتحت بالجزائر العاصمة بانتخاب مكتب المؤتمر وانتخاب الجزائر لرئاسة الآلية لمدة سنتين، وأضاف أن مناصب نائب الرئيس الأول والثاني والثالث قد آلت على التوالي إلى أوغندا ونيجيريا وجمهورية إفريقيا الوسطى، في حين عاد منصب المقرر إلى زامبيا. وأعرب شرقي بصفته ممثلا للاتحاد الإفريقي، عن ارتياحه للإنجازات المحققة من طرف هذه الآلية، التي تتوفر حاليا على مقر بالجزائر العاصمة، مبرزا جهود المديرية العامة للأمن الوطني من أجل تزويد «أفريبول» بالإمكانيات اللازمة والعصرية التي تسمح للشرطة الإفريقية برفع تحديات السلم والأمن. من جهته، وجّه الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، محمد علي كومان، شكره للجزائر لاحتضانها أشغال هذه الجمعية العامة، مشيدا بدور الجزائر التي هي حاضرة في جميع الهيئات الإقليمية والدولية، وأبرز كومان الخبرة الكبيرة للشرطة الجزائرية. كما هنأ الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، على انتخابه لرئاسة «أفريبول»، معتبرا الأمر اعترافا عادلا بالجهود التي بذلها من أجل السلم والأمن وحقوق الإنسان.

أكّد أن هذه الآلية ستعزّز العلاقات بين أجهزة الشرطة الإفريقية..هامل:

أفريبول مكسب أمني هام للتصدّي للإرهاب والجريمة المنظمة

علينا أن نتطلع لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتكفل بجميع متطلبات الأمن والطمأنينة

أكد المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، أن إنشاء آلية الاتحاد الإفريقي للتعاون في مجال الشرطة «أفريبول»، من شأنه تعزيز العلاقات بين أجهزة الشرطة الإفريقية في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان على المستوى الإقليمي والدولي.

قال هامل، أمس، في كلمة له خلال افتتاح أشغال الجمعية العامة الأولى لآلية الاتحاد الإفريقي للتعاون في مجال الشرطة «أفريبول» بالجزائر، إن هذا الحدث القاري الهام من شأنه تعزيز العلاقات بين أجهزة الشرطة الإفريقية في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان على المستوى الإقليمي والدولي.

وأوضح أن احتضان الجزائر لأشغال الجمعية العامة لـ«الأفريبول» هو تأكيد على اعتزازنا بالصداقة العميقة التي تجمعنا بالأشقاء الأفارقة، معربا عن تهانيه لـ«محمد موسى فقي» بمناسبة انتخابه على رأس مفوضية الاتحاد الإفريقي.

وأضاف أن المنطقة الإفريقية تشهد اليوم ظروفا أمنية دقيقة في ظل تعدّد الظواهر الإجرامية الخطيرة، والتي أضحت تهدد أمن وسلامة البلدان، حيث تكتسي هذه التحديات أهمية خاصة، لاسيما ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة وانتشار الأسلحة والجرائم السيبرانية والقرصنة البحرية، مما يفرض علينا جميعا أن نتطلع إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتكفل بجميع متطلبات الأمن والطمأنينة.

وفي هذا الصدد، شدّد هامل على ضرورة أن تستمر هذه الجهود وأن يكون لأجهزة إنفاذ القانون الإفريقية الدور المحوري في مواجهة التحديات الأمنية من خلال دعم التعاون والتنسيق الأمني المشترك، مما يجعل تفعيل آلية «الأفريبول» السبيل الأمثل إلى تحقيق تطلعات الأجهزة الشرطية في بناء القدرات اللازمة وتسخير الإمكانيات والطاقات في جميع التخصصات الأمنية.

وقال إن هذا المكسب الأمني الهام يعتبر ثمرة إفريقية ستسمح لمئات الآلاف من جنود القانون من رجالات الشرطة برفع التحديات وإيجاد الحلول المناسبة للتصدي للجرائم العديدة التي تواجهها بعض الدول الإفريقية، قائلا: «نحن على يقين أن الأفريبول سيشكل لا محالة القيمة المضافة في رصيد التعاون الشرطي الإقليمي والدولي، بل سيكون المحرك والحلقة القوية في سياق التحالف الاستراتيجي ضد الإرهاب والجريمة بكل أشكالها».

وأكد هامل للحضور أنهم سيجدون في الجزائر الاستعداد الدائم والتعبئة الكاملة من أجل ضمان السير الحسن لهذا المرفق الأمني الإفريقي، كما ستبقى الدولة الجزائرية تساهم وبكل جاهزية في هذا المجال بما يعزز علاقات التضامن والصداقة والأخوة المنشودة.

فضلا عن مواجهة التحديات الأمنية والتهديدات الحالية بإفريقيا .. هامل:

«تبادل البيانات والتدريب في ميادين الشرطة أولويات أفريبول»

أكّد المدير العام للأمن الوطني اللواء، عبد الغني هامل، على أهمية التعاون بين أجهزة الشرطة الإفريقية بوضع أنظمة اتصال عصرية في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للأوطان.

وأوضح اللواء هامل، في كلمة له أمس، خلال أشغال الجمعية العامة الأولى لآلية الاتحاد الإفريقي للتعاون في مجال الشرطة «أفريبول»، قائلا: «سنعمل على توثيق التعاون بين أجهزتنا من خلال وضع أنظمة اتصال عصرية، لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب والإجرام المنظم العابر للأوطان، تكون تحت تصرف أجهزة الشرطة الإفريقية». وأضاف أنه بعد تحديد مواطن القوة والثغرات المحتملة، سيتم العمل على وضع نظام ملائم لتطوير القدرات البشرية لأجهزة الشرطة الإفريقية وتنميتها بصفة ناجعة، مؤكدا أنه بتعاون الجميع، سيتم جعل هذه المنظمة الأمنية أكثر فعالية، وأن الألولية ستكون لدعم القدرات التقنية لكافة أجهزة إنفاذ القانون الإفريقي بضمان التبادل السريع لقاعدة البيانات وأيضا دعم الدراسات والأبحاث والتدريب والتكوين في جميع ميادين الشرطة واختصاصاتها. وقال اللواء هامل إن هذه هي أولويات الأجندة التي نراها في الوقت الراهن ضرورية لمواجهة التحديات الأمنية والتهديدات الحالية والمستجدة لما فيه مصلحة وأمن بلداننا وشعوبنا.