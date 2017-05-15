العـدس واللوبيـا ممنوعة في قفة رمضان

أعطت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة تعليمات صارمة لكافة مديريات النشاط الاجتماعي، تنص على ضرورة توحيد المواد الغذائية التي ستحتويها قفة رمضان لهذه السنة، مع توحيد الغلاف المالي المقدر بـ5 آلاف دينار .

وقالت، أمس، صليحة معيوش مديرة النشاط الإجتماعي لولاية الجزائر في حديث إلى النهار، إنه قد أعطيت تعليمات صارمة من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة التضامن، من أجل توحيد مكونات قفة رمضان لهذه السنة، مشيرة إلى أنه سيتم الحرص على أن تكون هذه المكونات ذات جودة عالية، وتم اقتناء هذه المواد في إطار إجراءات المنافسة وتحت أعين رقابة المصالح المعنية.

وأشارت ذات المتحدثة إلى أن قفة رمضان لهذه السنة تحتوي على دلو من الزيت بسعة 5 ل، وكيس من الدقيق بوزن 10 كيلوغرامات بالإضافة إلى كيس من الفرينة بوزن 10 كيلوغرامات، وعلبتين من الحليب الجاف، 1 كيلوغرام من السكر، ناهيك عن رطل من القهوة بالإضافة إلى كيلوغرام من شربة الفريك وعلبة من الزبيب وعلبة من البرقوق المجفف والحمص وخميرة العجين، مفيدة بأنه تم سحب كافة البقول الجافة التي كانت تمنح من قبل، على غرار العدس اللوبياء والأرز، لأن أغلب العائلات هي في غنى عن هذه المواد خلال شهر رمضان. وأضافت ذات المتحدثة أن محتويات هذه القفة لا تكفي خلال الشهر الفضيل، خاصة أن الدولة تقوم بتوزيع الإعانات في اليومين الأولين، والمحسنون متعددون ولابد من تقربهم من مديرية النشاط من أجل التعرف على العائلات المعوزة لتوزيع الإعانات، خلال باقي أيام الشهر الفضيل، مفيدة بأنه تم تجنيد الحركة الجمعوية من أجل إيصال المساعدات إلى العائلات، لتفادي الطوابير أمام البلديات. وأضافت معيوش أن محتويات هذه القفة هي تحت أعين مصالح مديرية التجارة وكذا مديرية الصحة، من أجل مراقبة مدة انتهاء صلاحية المنتجات ونوعيتها لتفادي إتلافها.