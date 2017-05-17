إطار سامٍ بسوناطراك ينصب على «حلواجية» ويسلبها 420 مليون بعدما أوهمها بالزواج في العاصمة

وقعت «حلواجية» في الثلاثينيات من العمر، ضحية نصب واحتيال إطار سامٍ بسوناطراك، الذي كان على علاقة غرامية بها لمدة 5 سنوات، حيث سلبها مبلغ 420 مليون سنتيم بعدما أوهمها بالبيت السعيد والأحلام الوردية. مجريات قضية الحال حسبما دار في جلسة المحاكمة، تعود إلى تعرف الضحية على المتهم المنحدر من ولاية وهران، والذي قدم نفسه إليها على أساس أنه شاب أعزب مغرم بها وأنه لا يريد في هذه الحياة سوى الارتباط بها والعيش معها، وعلى هذا الأساس، وافقت الضحية على ربط علاقة غرامية معه بعدما أوهمها بأنه بعد فترة زمنية من تعارفهما سيتقدم لخطبتها من أهلها والزواج بها، غير أنه بعد فترة زمنية طلب منها إقراضه مبلغ 420 مليون سنتيم من أجل شراء مسكن بإحدى مناطق وهران للعيش فيه بعد زواجهما، وهو الأمر الذي وافقت عليه الضحية التي قامت بمنحه المبلغ المالي الذي طلبه منها، بالإضافة إلى «كوستيم» جلبته له من فرنسا كهدية، وبعد مدة زمنية ورد إلى مسامعها أن حبيبها قد ارتبط بفتاة أخرى وأنه يوم زفافه قام بارتداء «الكوستيم» الذي جلبته له، وهو الخبر الذي نزل عليها كالصاعقة وجعلها تتفطن أنها وقعت ضحية نصب واحتيال شخص تلاعب بمشاعرها من أجل سلبها أموالها، وعلى هذا الأساس، قررت مقاضاته لضمان حقوقها، حيث رسّمت شكوى مصحوبة بادّعاء مدني لدى قاضي التحقيق بمحكمة الشراڤة، تتهمه فيها بالنصب والاحتيال عليها وسلبها 420 مليون سنتيم، وبعد الانتهاء من التحقيق تم إحالة الملف على محكمة الجنح، واستنادا إلى ما تقدم من معطيات، التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الشراڤة توقيع عقوبة الحبس النافذ لمدة 6 أشهر وغرامة مالية بقيمة 20 ألف دج في حق المتهم، الذي أكد أن أخلاقه لا تسمح له بفعل مثل هذه الأفعال المشينة .