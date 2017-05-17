مهندس يقود عصابة تحترف تزوير وثائق سيارات مستأجرة في قسنطينة

تمكنت عناصر الأمن بقسنطينة من وضع حد لعصابة مختصة في سرقة السيارات والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية تتكون من 5 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 34 و48 سنة، من بينهم مهندس، أين تم توقيف ثلاثة منهم فيما لا يزال اثنان قيد البحث.

حيثيات الواقعة كما دار في جلسة بمحكمة الجنح بالزيادية في قسنطينة، تعود إلى تهاطل العديد من الشكاوى على مصالح الأمن عبر قطر الولاية، تصب جميعها في تهمة النصب والاحتيال والسرقة، أين قدم الضحايا أوصافا لمتهمين قاموا بكراء سيارات بهويات مزورة، ثم سرقتها وتفكيكها وإعادة بيعها خارج الولاية على شكل قطع غيار، مما يصعب على صاحب المركبة التوصل أو التعرف عليها. لتتمكن التحريات والتحقيقات من التوصل إلى عنصرين من العصابة، وبعد عرضهما على 7 ضحايا صرّح جميعهم أنهم وقعوا ضحية خيانة للأمانة من قبل هذين المستأجرين باستغلال عقود مزورة لسلبهم سياراتهم. المتهمان ولدى عرضهما للتحقيق، أقرا في بادئ الأمر بما نسب إليهما عبر مراحل التحقيق، مقدمان هوية شريكهما الثالث في قضية الحال، قبل أن يعودا عن أقوالهما وينكرا ما جاء على لسان ضحاياهم، وأن القضية كيدية ولا تخصهما. ممثل الحق العام وبعد متابعته لأطوار القضية، التمس في حقهم تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة مالية نافذة، فيما طالب الضحايا بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم، مع إصدار أمر بالقبض على المتهمين الفارين.