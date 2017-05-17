مليار سنتيم من البنوك في 7 أيام لمكتتبي LPP لدفـــع مستحقـــات مساكنهـــم

سيستفيد مكتتبو برنامج الترقوي العمومي «آل.بي.بي» من قروض بنكية تصل إلى مليار سنتيم، لدفع 80 من المئة من مستحقات مساكنهم، والتي تتراوح بين 800 مليون ومليار سنتيم، حيث سيخص هذا الإجراء المكتتبين الذين يحوزون على قرارات التخصيص النهائي، أين سيتم الرد على طلباتهم واستفادتهم من القروض في أجل أقصاه 7 أيام.

كشف مصدر من المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، أمس في اتصال مع النهار، بأن كل المكتتبين الذين تم منحهم قرارات التخصيص النهائي، بداية من الأحد المنصرم، معنيون بالاستفادة من إجراءات الحصول على القروض البنيكة لدفع مستحقات مساكنهم التي تصل إلى حدود 80 من المئة من القيمة الإجمالية للسكن، من أجل تسوية وضعيتهم قبل حصولهم على شققهم.

وأضاف ذات المصدر، أن الإجراءات التي تنص عليها قوانين الاستفادة من السكن الترقوي العمومي قبل الحصول على العقد والمفاتيح، تقضي بالدفع المسبق والكلي لكل مستحقاته سواء عن طريق القرض البنكي الذي يضمن 80 من المئة من قيمة السكن أو عن طريق الدفع المباشر من طرف المكتتب، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن مصالح المؤسسة الوطنية للترقية العقارية بالتنسيق مع المصالح المركزية لوزارة السكن والبنوك المعنية بمنح القروض للمكتتبين، قد أقرت، مؤخرا، إجراءات تهدف إلى تسريع عملية منح القروض للمكتتبين الذين تسلموا قرارات التخصيص النهائية والتي تحمل عناوين شققهم ومواقعها بأدق التفاصيل، وهي المرحلة التي تسبق عملية منح العقود وتوزيع المساكن. تجدر الإشارة إلى أن مصالح المؤسسة الوطنية للترقية العقارية قد شرعت، منذ الأحد المنصرم، في توزيع قرارات التخصيص النهائية لأزيد من 30 ألف مكتتب بصفة تدريجية، على أن يتم الانتهاء من هذه العملية مع نهاية السنة الجارية على أقصى تقدير، إذ من المنتظر أن يتم الشروع في توزيع المساكن في العديد من ولايات الوطن على غرار العاصمة، بداية من شهر جوان المقبل.