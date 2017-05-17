اضراب في الجوية بسبب كشف راتب مضيف

شن، صبيحة أمس، تقنيو شركة الخطوط الجوية الجزائرية إضرابا مفاجئا احتجاجا على الأجور التي اعتبروها زهيدة مقارنة بتلك التي يتقاضاها مستخدمو الملاحة التجارية، مطالبين بتصنيفهم في المرتبة الثانية من حيث سلم الأجور بعد فئة الطيارين .

سارع المسؤول الأول عن شركة الخطوط الجوية، بخوش علاش، والأمين العام للشركة، نبيل دومي، فضلا عن مدير الموارد البشرية، إلى مديرية الصيانة المتواجدة بالمطار للتفاوض مع المضربين، فور إعلان الدخول في الإضراب، حيث أكد هؤلاء المسؤولون خلال الاجتماع على استحالة إقرار زيادات في الأجور بسبب الوضع المالي الذي السيء الذي تمر به المؤسسة، والذي أدى إلى إلغاء العديد من صفقات شراء الطائرات لتدعيم الأسطول الجوي. وأشارت مصادر «النهار» إلى أن التحقيقات التي قام بها مدير الشركة حول أجور تقنيي الشركة أكدت نتائجها على أن هؤلاء كانوا قد تحصلوا على عدة منح من طرف المدير السابق للمؤسسة، محمد عبدو بودربالة، شهري ماي وجوان من العام الماضي، كما تم رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون شهر جانفي إلى ثمانية عشر ألف دينار، الأمر الذي ساهم في تحسين رواتبهم الشهرية.

ولعل من أهم الأسباب التي كانت وراء إضراب تقنيي المؤسسة، هو حصول أحد النقابيين على كشف راتب أحد المضيفين، أين تبين من خلاله حجم الفارق المسجل بين الراتب الذي يتقاضاه التقنيون وذلك الذي يتقاضاه المضيقون -حسب مصادر مطلعة لـلنهار.

بسبب دخول عمال الصيانة في إضراب لأكثر من 9 ساعات

الجوية تلغي أكثر من 22 رحلة دولية وداخلية

رئيس نقابة عمال الصيانة: «لجنة مختصة بين النقابة ومسؤولي الجوية لدراسة كل المقترحات»

فوضى وغضب وسط المسافرين بمطار هواري بومدين

شهد، أمس، مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة ومطارات أخرى بعدة ولايات فوضى عارمة، بعد شل حركة الطائرات مع إلغاء الرحلات بسبب الإضراب المفاجئ الذي شنه عمال الصيانة للخطوط الجوية الجزائرية، منذ الخامسة صباحا، بسبب مطالب اجتماعية.

وحسب ما وقفت عليه النهار، أمس بمطار هواري بومدين، فقد ألغت شركة الخطوط الجوية الجزائرية كل رحلاتها في الفترة الصباحية انطلاقا من جميع مطارات الجزائر بسبب إضراب عمال الصيانة، حيث دعت زبائنها إلى عدم التوجه للمطارات عبر كامل التراب الوطني، إلى غاية إعلان نهاية الإضراب، مع تشكيل خلية أزمة على مستوى الجوية الجزائرية لمتابعة إضراب عمال الصيانة الذي توقف في حدود الساعة الواحدة و44 دقيقة. وأفادت مصادر من داخل إدارة الشركة لـ«النهار»، أنه تم إلغاء أكثر من 22 رحلة داخلية ودولية انطلاقا من مطار هواري بومدين وحده، منها 9 دولية و13 داخلية، وأجلت أخرى إلى الفترة المسائية بعد وقف الإضراب وعودة الحركة تدريجيا، بعد الوصول إلى اتفاق بين نقابة عمال الصيانة وإدارة الخطوط الجوية.

وفي حدود الساعة العاشرة والنصف، فتحت شركة الخطوط الجوية عملية التسجيل في الشبابيك، بعد انفجار غضب المسافرين واقتحامهم لمكاتب التسجيل من دون فتح الرحلات، ليزيد بعدها الضغط في قاعات الركوب في ظل تعطل المفاوضات بين نقابة عمال الصيانة وإدارة الشركة.

وشهد بهو المطار، في الفترة الصباحية، حالة من الغليان والفوضى وسط المسافرين الذين أبدوا استياءهم من هذا الإضراب المفاجئ من دون سابق إنذار، معبّرين عن سخطهم من الإهمال الذي طالهم من مسؤولي شركة الخطوط الجوية الجزائرية، والذين لم يكلّفوا أنفسهم عناء الخروج والحديث إلى زبائنهم وطمأنتهم، ناهيك عن الإهمال الكبير للمرضى وكبار السن والأطفال الذين عانوا الأمرّين طيلة الفترة الصباحية من دون ماء ولا أكل.

وأكد رئيس النقابة الوطنية للعمال المضربين أحمد بوتومي، في اتصال بالنهار، بأنه تم اتخاذ قرار التوقف عن الإضراب من طرف نقابة العمال في أعقاب مفاوضات جرت، منذ صباح أمس، بين ممثلي النقابة والمديرية العامة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، والتي تمحورت حول مسائل اجتماعية ومهنية تخص عمال الصيانة. وأضاف بوتومي أنه سيتم تشكيل لجنة مختصة مشكلة من أعضاء في النقابة ومسؤولين في شركة الخطوط الجوية الجزائرية، ستعكف على دراسة كل المقترحات المرتبطة بالمطالب التي رفعها عمال الصيانة، قائلا «نحن راضون ونرحب بالتزامات الشركة المستخدمة حيال مطالبنا».