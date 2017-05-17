شرطي بمطار وهران يختم جواز سفر مغربي لتمديد إقامته مقابل 4 ملايين

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح للسانيا في ولاية وهران، تسليط عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا على متهم في قضية وضع أختام صحيحة عن طريق الغش وسوء استغلال الوظيفة والرشوة، ويتعلق الأمر بشرطي حافظ أمن في حظيرة السيارات على مستوى المطار الدولي أحمد بن بلة.

وكشفت جلسة المحاكمة أن إحالة الشرطي على العدالة جاءت عقب ورود اسمه على لسان شخص من جنسية مغربية حين التحقيق معه، بعد توقيفه في المطار حين مغادرته التراب الوطني، إذ تبين أن جواز سفره مؤشر عليه بأختام صحيحة كدليل على خروجه ودخوله مجددا إلى وهران، في حين أثبت التدقيق في أمر خروجه ودخوله عدم مغادرته ولاية وهران إطلاقا، إذ كان يعمد كلما انتهت فترة إقامته القانونية إلى تسليم جواز سفره لعاملين في المطار لختمه، وذلك مقابل مبلغ أربعة ملايين، حيث يُسلم جواز سفره في حظيرة السيارات كاشفا عن الاسم الشخصي للمتواطئ معه، وبمعاينة هاتفه عثر على عدة اتصالات بينه وبين الشرطي المتابع في قضية الحال، الذي تبين أنه تلقى في البداية اتصالا من سيدة تستنجد به فرد عليها بأن تطلب من زوجها الدخول إلى وهران واعدا إياها بمساعدته.