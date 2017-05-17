الصيدلية المركزية للمستشفيات عضوا في رابطة المركزيات الافريقية لشراء الأدوية الأساسية

وأوضح رئيس نقابات الصيادلة الافارقة الدكتور كوندي كبيتو، الذي اعلن عن هذا القرار في اختتام الطبعة ال18 للمنتدى الدولي للصيدلة، أن هذا الاخير تم اتخاذه قبل اجتماع البلدان الافريقية الاعضاء في هذا الهيكل الاقليمي كما تجري العادة.

ويعد هذا الاجراء بآفاق جديدة لتطوير الصناعة الصيدلانية في الجزائر، حسبما أكده العديد من المتدخلين والفاعلين بقطاع الصيدلة في الوقت الذي تطمح فيه الجزائر الى جعل من السوق الافريقية احدى الأوعية الرئيسية لمنتوجها الصيدلاني.

والى جانب هذا القرار الذي ثمنه مسؤولو قطاع الصحة، صادق المشاركون في هذا المنتدى على سلسلة من التوصيات لاسيما المرافعة لدى الاتحاد الافريقي من أجل انضمام صيدليي القارة كجمعية مختصة الى لجنة الشؤون الاجتماعية للاتحاد.

كما التزموا بالسهر على انشاء في كل الدول آلية تغطية للصحة العالمية بمشاركة صيدليي القارة وترقية التعاون جنوب جنوب لتطوير الصناعة الصيدلانية في القارة وكذا تعزيز قدرات مديري الصيدلة والادوية في البلدان شبه الصحراوية من خلال تكوين الموارد البشرية.

وانعقدت الطبعة الـ18 للمنتدى الدولي للصيدلة، من 14 الى 16 ماي بحضور 3 آلاف مشارك يمثلون قطاع الصيدلة في افريقيا وقارات اخرى.

وتميز اختتام هذا اللقاء بتسليم ميدالية الاستحقاق للصيدلة الافريقية لأسماء بارزة، في هذا الفرع على غرار الدكتور هواري عابد ومحمد بن سليمان منصوري من الجزائر تكريما لمسارهم المهني.