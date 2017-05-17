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تنصيب مجمع الفقه الإسلامي المالكي قبل نهاية 2017

نشر يوم 2017/05/17 991 0 إيمان علي إسماعيل تنصيب مجمع الفقه الإسلامي المالكي قبل نهاية 2017
كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، عن تنصيب "مجمّع الفقه الإسلامي المالكي" بغية المساهمة في الجهود المبذولة لمواجهة الهجمات على المرجعية الدينية الوطنية، قبل نهاية السنة الجارية.

وقال الوزير عيسى خلال الملتقى الدولي الـ13 للمذهب المالكي المقام بعين الدفلى، إن هذا الجوهر الأكاديمي سيجمع مثقفين وباحثين يعملون بشكل وثيق ومنسق مع المجالس العلمية لمديريات الشؤون الدينية في البلاد، كما سيتم الاستعانة بالمجامع الفقهية في العالم الإسلامي، ومن بين المهام التي ستسند لهذا المجمع الفقهي تلك المتعلقة بالفتوى.

وأعرب وزير الشؤون الدينية عن أسفه لاعتماد المواطنين بعض الفتاوى التي تصدر في سياقات مختلفة عن تلك الموجودة حاليا، مشددا على أنه من ضرورة التفكير في السبل والوسائل التي تسمح بتجنيب الشباب لبعض الدعاة الذين يضرون بالأمة.

 

 

 

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