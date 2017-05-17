تنصيب مجمع الفقه الإسلامي المالكي قبل نهاية 2017

وقال الوزير عيسى خلال الملتقى الدولي الـ13 للمذهب المالكي المقام بعين الدفلى، إن هذا الجوهر الأكاديمي سيجمع مثقفين وباحثين يعملون بشكل وثيق ومنسق مع المجالس العلمية لمديريات الشؤون الدينية في البلاد، كما سيتم الاستعانة بالمجامع الفقهية في العالم الإسلامي، ومن بين المهام التي ستسند لهذا المجمع الفقهي تلك المتعلقة بالفتوى.

وأعرب وزير الشؤون الدينية عن أسفه لاعتماد المواطنين بعض الفتاوى التي تصدر في سياقات مختلفة عن تلك الموجودة حاليا، مشددا على أنه من ضرورة التفكير في السبل والوسائل التي تسمح بتجنيب الشباب لبعض الدعاة الذين يضرون بالأمة.