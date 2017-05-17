إطار في الهندسة المدنية يعرض فيلا فاخرة للبيع ويستولي على 7 ملايير في العاصمة

أفاد مصدر مقرب لـ«النهار»، بأن غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء بومرداس طوت ملف قضية خطيرة تعلقت بالنصب والاحتيال مع التزوير في محررات، تورط فيه إطار بالهندسة المدنية ينحدر من بلدية باب الزوار، استولى على مبلغ يفوق 7 ملايير سنتيم، وبالتالي تم تحويله على مستوى محكمة الجنايات للبت فيه في الدورة الجنائية المقبلة.

خلفيات القضية تحركت بناء على شكاوى حركها الضحايا، مفادها تعرضهم لعملية نصب من طرف المتهم الذي كان قد عرض فيلا للبيع لدى وكالة عقارية أثبت التحقيق أنها وهمية استغلها المتهم لتضليلهم، وبالتالي تقدم كل واحد منهم على حدى لإتمام عملية الشراء وسلموه مبالغ كعربون، حيث صرح أحد الضحايا المغترب بفرنسا بأنه بتاريخ الوقائع المصادفة لشهر ماي من السنة المنصرمة، حيث قرر شراء منزل محترم وطلب مساعدة من الوكالة العقارية الكائنة في حي الموز، حيث عرض عليه صاحبها فيلا فاخرة ببومرداس على أساس أنها خاصة بالمتهم، ثم عقد لقاء بينهما للاتفاق على المبلغ الذي حدده بـ 6 ملايير سنتيم، وبما أن الفيلا أثارت اهتمام الضحية، خاصة وأنها مطلة على شاطئ البحر، ومنه سلمه عربونا بقيمة مليارين سنتيم على أن يُتم المبلغ بعد عملية التوثيق، لكنه تفاجأ بقطع المتهم الاتصال به واختفاء الوكالة العقارية من مكانها، وهي نفس تصريحات باقي الضحايا أثناء سماع أقوالهم، وأثناء فتح تحقيق في الموضوع، تبين أن المتهم قام قبل أشهر من تنفيذ جريمته بعملية كراء محل استغله في نشاط وكالة عقارية، وهذا ما أكده صاحب المحل الأصلي، حيث أفاد بأن عملية الكراء تمت بطريقة قانونية، أين حررا عقدا موثقا وسلمه المتهم المبلغ كاملا، وأضاف أنه لم يشك بأمره بحكم مركزه. من جهتها مصالح أمن واستغلالا للمعلومات المقدمة من طرف الضحايا والشاهد و بعد تحقيق مكثف في الموضوع، توصلت إلى المتهم، وبالتالي توقيفه وتقديمه على وكيل الجمهورية الذي أصدر أمر بإيداعه رهن الحبس المؤقت.