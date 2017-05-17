أربعيني يعتدي جنسيا على طفلين في مائضة مسجد بغرداية

في جريمة شنعاء اهتزت لها مدينة بريان بغرداية، تمكنت مصالح الشرطة القضائية بأمن دائرة بريان من توقيف وحش بشري اعتدى جنسيا على طفلين يبلغان من العمر 11 سنة ويدرسان في الثالثة ابتدائي، عصر يوم الجمعة، داخل بيت وضوء مسجد «حمزة بن عبد المطلب» ببريان في غرداية. وحسب المعلومات التي استقتها «النهار» حول القضية، فإن مرتكب الجريمة هو أربعيني مولود بمدينة عين وسارة بالجلفة وعاش بمدينة بريان ويسكن بنفس الحي الذي يسكنه الضحتان اللذان كان يترصدهما أثناء ذهابهما إلى المدرسة القرآنية، عصر كل يوم جمعة، ليقوم باقتيادهما إلى مائضة المسجد ويعتدي جنسيا عليهما خفية، ليتفطن له ولي أحد الصبيين فقام بإبلاغ مصالح الشرطة القضائية، التي باشرت التحقيق في القضية وعرضت الصبيين على الطبيب الشرعي الذي أثبت وجود فعل جنسي على أحد الصبيين، ليتم التحقيق مع المتهم الذي حاول إنكار التهم الموجهة إليه، ولكن القرائن والأدلة كلها تدينة خاصة تصريحات الضحايا حول ألبسة الجاني أثناء ارتكابه الجرم. وتم تحويل الموقوف إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة بريان الذي أحاله على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت بتهمة جناية ارتكاب فعل مخل بالحياء ضد قاصر من جنس ذكر، إلى غاية استكمال التحقيقات القضائية ومحاكمته .