معوزّو الجلفة يحتجّون على طريقة توزيع قفة رمضان

بدأ العد التنازلي عن حلول الشهر الفضيل، وعاد ملف قفة رمضان ليثير الجدل بين رؤساء المجالس البلدية بولاية الجلفة، إذ أصبح يتكرّر كلّ سنة سيناريو التجاوزات التي يتسبّب فيها المسؤولون المحلّيون من إبرام صفقات وتوزيع القفة بطرق مشبوهة.

حيث أقدم، صباح أمس الأربعاء، العشرات من سكان بلدية الجلفة، على تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقرّ الفرع البلدي لحي الوئام، احتجاجًا منهم على استثنائهم من طريقة توزيع قفة رمضان، وذلك نظرا لإقصاء عدد كبير منهم وحرمانهم من التسجيل للاستفادة منها هذه السنة، خاصة وأن المحتجين أكدوا أنهم في كل مرة يتنقلون إلى ممقر البلدية والفرع البلدي لتسجيل أنفسهم، إلا أنّ حالة من الفوضى والتدافع لم يسلم منه العجائز والشيوخ، ناهيك عن المعاقين والمرضى، الأمر الذي تسبب في حالات إغماء ومناوشات مع رجال الأمن، وقد لاحظت «النهار»، في زيارة ميدانية لمقر الفرع البلدي بحي الوئام، طوابير وشجارات كبيرة عكسها الإقبال الكبير لفائدة العائلات المعوزة، من أجل تسجيل أنفسهم للاستفادة من قفة «الطماطم والدقيق» التي وصفوها بالإهانة، حيث أعربت هذه العائلات الفقيرة، في حديثها إلى «النهار»، عن حاجتها الماسة لهذه القفة، من خلال الطوابير التي تمّ تشكيلها، أول أمس، حيث لم يجد القائمون على العملية ردا لتبرير الإهانة الموجهة للعائلات المعوزة، إلا تفسيرها بالتدافع الكبير للمسجلين في قائمة «قفة رمضان» واستحالة التحكم فيها أو تنظيمها، كما أكّد المحتجّون في حديثهم إلى «النهار»، أنّ عملية طريقة تسجيل الاستفادة في «قفة رمضان» يشوبها اللاشفافية من طرف البلدية.