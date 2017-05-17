زيادات بنسبة 100 ٪ في أسعار رحلات النقل البحري الداخلي

قررت المؤسسة الوطنية للنقل البحري رفع الأسعار الخاصة بالرحلات البحرية الداخلية الرابطة بين مختلف الموانئ الوطنية، وذلك بنسب تتراوح بين 20 و100 من المئة، فيما سيتم إلغاء الخطوط الرابطة بين ميناء الجزائر، شرشال، تيبازة، والجزائر أزفون والجزائر تيبازة .

كشف، أمس، مدير الموارد البشرية بالمؤسسة الوطنية للنقل البحري، محلبي سعيد، في تصريح للنهار، عن الإكتفاء بكراء 3 بواخر سياحية من إيطاليا، لضمان الرحلات السياحية البحرية الداخلية الرابطة بين الموانئ الوطنية، ويتعلق الأمر بباخرة «إيسكيمار3» التي تتسع لـ350 مقعد، وباخرة «ماريا دو ناتا» التي سيتمكن 312 شخص من السفر عبرها، بالإضافة إلى الباخرة الثالثة المسماة «إيسكيمار» التي ستنقل 300 شخص. وبالإضافة إلى البواخر التي تم كراؤها هذه الصائفة، ستعتمد المؤسسة الوطنية للنقل البحري على البواخر الوطنية لضمان رحلات أخرى على غرار «الباجي مختار»، التي ستخصص لنقل المسافرين من ميناء الجزائر إلى ميناء بجاية، بالإضافة الى باخرة «سيرايدي» والتي ستضاف إلى الخط الرابط بين ميناء الجزائر والجميلة ببلدية عين البنيان، حسب ذات المتحدث. من جهته، قال المسؤول التجاري للشركة، رفيق كريتلي، إنه تم إلغاء 4 وجهات بحرية، ويتعلق الأمر بكل من الرحلات الرابطة بين الجزائر جيجل، الجزائر أزفون، والجزائر، تيبازة، شرشال.

وفي السياق ذاته، كشف عن زيادة مرتقبة في أسعار تذاكر الرحلات الداخلية الموسمية، حيث سيتم رفع سعر تذكرة الرحلة بين ميناء الجزائر وميناء الجميلة إلى 200 دينار بدلا من 100 دينار، وهو نفس سعر تذكرة الرحلة الرابطة بين ميناء الجزائر وتمنفوست، المرتقب برمجته في حال انتهاء الأشعال به في الفاتح جويلية المقبل تاريخ انطلاق الرحلات البحرية السياحية الداخلية، والتي ستبقي إلى نهاية موسم الاصطياف، فيما سيتم رفع سعر الرحلة الرابطة بين ميناء الجزائر وبجاية إلى ألف و400 دينار بدلا من ألف و200 دينار.

المسؤول التجاري لشركة النقل البحري رفيق كريتلي لـلنهار

باخرتان لربط عين الترك بوهران في 25 دقيقة هذا الصيف

قال مدير الموارد البشرية بالشركة الوطنية للنقل البحري، أمس في تصريح لـ«النهار»، إن الخط البحري الرابط بين مدينتي وهران وعين الترك سيدخل حيز الخدمة بداية من جويلية المقبل، أين سيعمل الخط على تقليل الضغط الذي تعيشه المدينتان، خلال موسم الاصطياف، ويقلص مدة التنقل بينهما إلى 25 دقيقة فقط. ولضمان السير الحسن للعملية، أكد ذات المتحدث تسخير باخرتين تم كرائهما من إيطاليا مطابقتين للمعايير العالمية، بقدرة استيعاب تفوق 200 مقعد، حيث سيتم برمجة رحلتين في نفس الوقت، أين ستنطلق الرحلة المتوجهة من وهران نحو عين الترك في نفس الوقت الذي تنطلق فيه الرحلة الرابطة بين عين الترك ووهران، حيث لن يتجاوز سعر الرحلة 200 دينار.