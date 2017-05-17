أوضح مدير إقامة الدولة، عبد الحميد ملزي، بخصوص المقال الذي نشرته «النهار» في وقت سابق بعنوان «جماعة جزائرية-صينية تتنازل عن حمولة شاحنة الرمل مقابل 40 ألف دينار، من رمال إقامة الدولة من أجل بناء مساكن عدل»، بأن الأمر يتعلق بمشروع بادرت به السلطات العليا للدولة. وأضاف بأن المشروع يتعلق بإنجاز منشأة للعلاج بمياه البحر وفندقين وموقف للسيارات ومساكن للعمال، حيث تم التوقيع على العقد بين شركة الاستثمار الفندقي «SIH»، والشركة الصينية الحكومية «CSCEC» لمدة قدرها 36 شهرا.

وأوضح مدير إقامة الدولة بأن ملكية وعاء القطعة الأرضية تعود إلى شركة «SIH وليس إقامة الدولة الساحل، كما أن أشغال الحفريات المقرر بتربة رملية ملوثة وليس برمل الشواطئ على الإطلاق. واعترف ملزي بجدية واحترافية شركة الاستثمار الفندقي «SIH»، صاحبة المشروع العمومي الوحيد في الجزائر المعترف به على المستوى العالمي، من أجل قدرتها على إتمام مشاريعها من النوع الرفيع جـــدا ذي جـــودة عاليــــة في آجالها ووفقا للقواعد مثـــل فنادق «شيراطون» الجزائر ووهران، «ماريوت» قسنطينة، «شيراطون» عنابة، «رونيسونس» تلمسان، «فور بوينتس باي شيراطون» وهران، والمدرسة العليا للفندقة والمطاعم في الجزائر وغيرها.