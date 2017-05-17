50دينارا عن كل ورقة تصحح في البكالوريا

رفعت وزارة التربية الوطنية سعر تصحيح الورقة الواحدة في امتحانات نهاية السنة «السانكيام، البيام والبكالوريا» بنسبة 50 من المئة، وهذا بعد الطلبات العديدة التي قدّمتها نقابات التربية لرفع قيمة المبلغ الذي يتقاضاه الأساتذة عن كل ورقة يتم تصحيحها، والتي لم تكن تتجاوز 35 دينارا للورقة بالنسبة لشهادة البكالوريا .

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية الوطنية، أنه تقرر رفع تسعيرة تصحيح أوراق امتحانات نهاية السنة بنسبة 50 من المئة، أي أن أوراق التعليم الابتدائي التي كانت تصحح بـ20 دينارا للورقة الواحدة ستصبح 30 دينارا، وأوراق التعليم المتوسط التي كانت بـ30 دينارا ستصبح 45 دينارا، أما أوراق البكالوريا التي كانت تساوي قيمة تصحيح الورقة الواحدة 35 دينارا فستصبح 52.5 دينار.

وبهذه الزيادات سيصبح مصير التلميذ مرهونا بسرعة الأستاذ وتأنيب ضميره، حيث سيصبح بذلك همّ أكثر الأساتذة تصحيح أكبر قدر من الأوراق من دون مراعاة جهد الطالب، وذلك لتحصيل مبالغ هامة بعد نهاية العملية.

وستجعل هذه الزيادة عملية تصحيح الأساتذة للأوراق الخاصة بالامتحانات الرسمية «الباك، البيام والسانكيام» تجري في ظروف استثنائية يطبعها التسابق لتصحيح أكبر عدد من الأوراق لتحصيل أكبر مبلغ ممكن، لأن أغلب الأساتذة يرون بأن هذه المنحة ستوجه لقضاء عطلة الصيف. وبعملية حسابية بسيطة، فإن الأستاذ الذي يصحح 200 ورقة في التعليم الابتدائي سيحصل على 6 آلاف دينار يوميا، أما الأستاذ الذي يصحح 200 ورقة في التعليم المتوسط فسيحصل على 8 آلاف دينار يوميا، وبالنسبة للأستاذ الذي يصحح 200 ورقة في امتحان شهادة البكالوريا فسيصل أجره اليومي إلى 10 آلاف و500 دينار.

وفي هذا الصدد، قال مسؤول بوزارة التربية رفض الكشف عن اسمه، إن غالبية الأساتذة يتسابقون لتصحيح أكبر عدد ممكن من الأوراق، مما سيضع علامات التلاميذ أمام واقع مرير، خاصة بالنسبة لبعض الأساتذة الذين يهمهم جمع المال على حساب تعب وجهد التلاميذ، خاصة في امتحان شهادة البكالوريا. وقال محدثنا إن الإشكال المطروح يكون أكبر في الأوراق الخاصة بالمواد الأدبية التي تتطلب جهدا ووقتا طويلا، مقارنة بالمواد العلمية التي يعتمد فيها التنقيط على الطريقة المنهجية، وعلى النتيجة المتحصل عليها.