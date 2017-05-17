استراتيجية جديدة لتسيير المركبات السياحية هذه الصائفة

قال ممثل مجمّع سياحة وفندقة وحمامات ومدير المركب السياحي «متاريس». علاء الدين ميقلاتي، إن قطاع السياحة قد عرف تدهورا كبيرا، خلال العشرية السوداء، تسبب في تراجع الخدمات على مستوى المؤسسات الفندقية والسياحية، وتقهقر مداخيلها ومساهمتها في الإنتاج المحلي، مؤكدا بأن الاستراتيجية التي باشرتها وزارة السياحة عن طريق المجمع من شأنها إعادة رد الاعتبار للقطاع .

وأكد ذات المتحدث، خلال استضافته أمس في حصة «قهوة وجرنان»، أن الدولة توجهت بعد العشرية السوداء إلى ما يسمى بالسياحة الذكية، وهو استغلال كل المركبات السياحية التي تضم 66 وحدة عمومية على المستوى الوطني، بالموازاة مع إعادة تهيئتها تدريجيا، مؤكدا بأن العشرية السوداء تركيبة ذهنية سلبية على قطاع السياحة، وهو ما أدى إلى تدهورها خاصة أن أغلبها لم تستفد من عملية التهيئة والصيانة. وأضاف ذات المتحدث أن الدولة ركزت على إعادة هيكلة الفنادق والمركبات بالأساس، بالموازاة مع استراتيجية جديدة للتسيير، من خلال تخصيص ميزانية ضخمة لهدا القطاع، وعلى رأسها مجمع السياحة والفندقة، وأكد أن هدا البرنامج يضمن أيضا إعادة هيكلة الموارد البشرية العاملة في قطاع السياحة، بالإضافة إلى حملة التغييرات التي طرأت على قطاع السياحة، من خلال تعيين إطارات كفؤة في القطاع، خاصة خلال الفترة الأخيرة.

وفي ذات السياق، أكد، ميقلاتي علاء الدين، أن الفترة الحالي تشهد ارتفاع الأسعار بسبب إعادة الهيكلة وغلق أغلب الفنادق والمركبات، مؤكدا بأن الأسعار والخدمات ستعرف تحسنا كبيرا بعد إعادة الهيكلة، خاصة من ناحية الكفاءات والخبرات، حيث يعمل مجمع سياحة فندقة وحمامات على إعادة تكوين العمال وتحسين الاستقبال على مستوى هذه المؤسسات.

وفي الأخير، أوضح ذات المسؤول بأن انهيار أسعار البترول سيساهم بصورة كبيرة، في إحياء قطاع السياحة وخلق مناصب شغل دائمة، والمساهمة في الإنتاج المحلي، مؤكدا بأنه قد تم تحضير برنامج خاص خلال الفترة الصيفية لاستقبال السياح على مستوى الفنادق والمركبات السياحية العمومية.