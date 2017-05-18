حملة واسعة لسونلغاز لتحصيل أكثر من 62 مليار دينار من المواطنين

وقالت الشركة بأنها ستشرع بداية من يوم السبت 20 ماي، من خلال مديريات التوزيع من على المستوى الوطني في حملة واسعة لتحصيل مستحقاتها العملية التي اطلق عليها تسمية تحصيل تهدف اساسا الى ضمان الديمومة والاستمرار للشركة .

وأضافت الشركة أن امكانيات كبيرة بشرية ومادية تم تسخيرها لإنجاح هذه العملية والتي ستمس كل الزبائن الذين لم يقوموا بتسديد أكثر من فاتورة لاستهلاك الكهرباء و الغاز، حيث أن هذه المستحقات غير المسددة والتي ترتفع بشكل تلقائي تسببت في مشاكل مالية لخزينة الشركة، مؤكدة أن هذه الوضعية تؤثر سلبا على نشاط الشركة وتعيق مختلف مشاريع تطوير الشبكة الكهربائية والغازية وهي مشاريع ضرورية لضمان استمرار النشاط وتقديم خدمات نوعية للزبائن.

وأوضحت الشركة ان الحصة الاكبر من هذه المستحقات هي على عاتق الزبائن الخواص بـ 46 بالمائة من حجم التحصيل المرتقب جمعه بينما يصل لدى الادارات والشركات العمومية والمتعاملين الاقتصادين 40 بالمائة من اجمالي المستحقات غير محصلة.

وقالت سونلغاز انها ستبقى حريصة على تطوير وتحسين علاقات مع الزبائن في مسعى يهدف الى ضمان استمرارية الخدمات و رفاهية الزبائن وانطلاقا من هذا المبدأ فان الشركة تجد نفسها مضطرة الى اللجوء الى قطع التموين بالكهرباء والغاز عن الزبائن غير المسددين لفواتيرهم كحل أخير لتدارك هذا الوضع.

وفي هذا الصدد تدعو الشركة كل زبائنها التقرب من وكلاتها التجارية لتسديد مؤخرات فواتير الكهرباء والغاز لتفادي الإزعاج المنجر عن قطع التموين.