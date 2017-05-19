الرئيس الفرنسي الجديد يكشف عن تفاصيل مكالمة هاتفية أجراها مع بوتفليقة

أكد الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون، أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمس الخميس.

وقال مكارون خلال زيارته اليوم الجمعة لمدينة غاو بشمال مالي، إنه تحادث مع الرئيس بوتفليقة عبر الهاتف يوم أمس الخميس، حيث أبلغه ببرنامج زيارته لمالي، مضيفا أنه أعرب خلال تلك المكالمة عن رغبته في ايجاد حل للوضع الأمني في منطقة الساحل.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن ماكرون قوله إنه عبر للرئيس بوتفليقة عن رغبته في الحديث مع السلطات الجزائرية بشكل صريح حول مختلف المواضيع التي تهم الجانبين، مضيفا أنه لا يوجد أي دليل يؤكد أن دعم الجزائر المزعوم لإياد أغ غالي زعيم حركة "أنصار الدين" الارهابية.