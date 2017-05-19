تجنيد الأئمة ومنابر المساجد لمحاربة ظاهرة الغش في البكالوريا

قالت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، إن مصالحها ستعمل بالتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية من أجل تأمين البكالوريا ومحاربة الغش هذه السنة، مؤكدة أنه سيتم الاستعانة بالخطب في المساجد من أجل محاربة الغش والدعوة لتفادي حدوث الظاهرة خلال الامتحانات.

وأكدت وزيرة التربية الوطنية، أمس على هامش إشرافها على الملتقى الوطني حول النظام المعلوماتي في قطاع التربية بولاية تلمسان، أن دائرتها الوزارية مستعدة للتصدي لكل محاولات الغش في امتحانات شهادة البكالوريا لهذه السنة، التي ستمس مليوني تلميذ، وذلك من خلال اتخاذها مجموعة من الإجراءات الوقائية.

وأكدت بن غبريت أنه سيتم العمل بالتنسيق مع مختلف الشركاء لتأمين الامتحانات، مضيفة أنه سيتم الاستعانة بالأسرة والخطب المسجدية، خلال الفترة المقبلة، لمنع هذه الانزلاقات وترسيخ مفاهيم الصدق لدى الأبناء. كما أكدت الوزيرة بأنه تم إعطاء تعليمات لمنع المترشحين من إدخال الهواتف النقالة والأجهزة الرقمية التي تسهل عملية الغش، محذرة من أنه كل من يملك هذه الوسائل خلال فترة الامتحان يعتبر لديه نية الغش، وسيتعرض للعقوبات التي ينص عليها القانون، على غرار الإقصاء من اجتياز الامتحان لمدة 5 سنوات. كما دعت وزيرة التربية إلى تكاثف الجهود للحد من هذه التجاوزات، والوقوف ضد الوضعيات غير القانونية التي أصبحت تسيء لسمعة المنظومة التربوية ومصداقية الامتحانات.

من جهة أخرى، ذكرت الوزيرة أن التلاميذ غير المعنيين بالامتحانات الرسمية والمتحصلين على معدلات بين 9 و9.99 يمكنهم المشاركة في الامتحانات الإستدراكية المقررة بداية من 21 جويلية المقبل، لإعطائهم فرصة جديدة ومنحهم الثقة لبذل المزيد من المجهودات.