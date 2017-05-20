دفع الشطر الثاني لمكتتبي «عدل 2» بداية من 29 ماي

الاطلاع على مواعيد سحب أوامر الدفع يتم بإدخال رقم التسجيل والرقم السري بالموقع الإلكتروني

تسليم 5857 وحدة جديدة في 6 ولايات خلال الأسبوع الأول من رمضان

سيتمكّن مكتتبو الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل 2»، من تسلم أوامر دفع الشطر الثاني من سعر مساكن البيع بالإيجار، ابتداء من 29 ماي الجاري، ويتعلّق الأمر بالمكتتبين الذين اختاروا مواقعهم السكنية عبر الأنترنيت.

وأفاد بيان لوزارة السكن والعمران والمدينة أن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» تعتزم تسليم أوامر دفع الشطر الثاني من سعر مساكن البيع بالإيجار لفائدة مكتتبي 2013، بدءا من 29 ماي الجاري، وهذا الإجراء يخص المكتتبين الذين اختاروا مواقعهم السكنية عبر الأنترنيت، منذ الشروع في عملية الاختيار نهاية ديسمبر 2016، والبالغ عددهم 129 ألف على مستوى التراب الوطني، منها 40 ألف في العاصمة.

ويمكن للمكتتبين المعنيين الاطلاع على مواعيد سحب أوامر الدفع عبر الموقع الإلكتروني لوكالة «عدل»، من خلال إدخال رقم التسجيل والرقم السري.

من جهة أخرى، ستشرع وكالة «عدل»، في غضون الأسبوع الأخير من شهر ماي، في تسليم حصة جديدة من مساكن البيع بالإيجار تتضمن 5857 وحدة، وذلك في ست ولايات وهي مستغانم بـ444 وحدة ستوزع ابتداء من يوم 21 ماي، خنشلة بـ657 وحدة ستوزع ابتداء من 23 ماي، عين تموشنت بـ224 وحدة ستوزع ابتداء من 25 ماي، وسيدي بلعباس بـ732 وحدة ستوزع ابتداء من 27 ماي، وسكيكدة بـ500 وحدة ستوزع بدءا من 28 ماي، والجزائر العاصمة 3300 وحدة ستوزع ابتداء من 30 ماي.

للإشارة، فقد تم الانطلاق في إنجاز هذه المساكن بالنسبة لمعظم المشاريع نهاية 2013، بينما شرع في إنجاز بعضها مطلع 2016. وستتواصل عملية توزيع مساكن «عدل»، في شهر جوان، من خلال تسليم مفاتيح 21 ألف و400 شقة لصالح مكتتبي «عدل 1» عبر التراب الوطني.