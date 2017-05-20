توقيف مسبوق قضائيا يحوز على 3 هويات مزوّرة بمعلومات مختلفة في قسنطينة

تمكنت عناصر الأمن بقسنطينة من معالجة قضية تتعلق بالسرقة بالتهديد وحمل السلاح الأبيض من دون مبرر شرعي، بالإضافة إلى التزوير واستعمال المزور في وثيقة رسمية، تورط فيها كهل في العقد الرابع من عمره، ويتعلق الأمر بالمسمى «ب.م» البالغ من العمر 42 سنة، حيث تبين بعد التحقيق معه أنه من المسبوقين الخطيرين على مستوى الولاية.

حيثيات القضية كما جاء في محاضر الضبطية القضائية، أن ذات العناصر تلقت معلومات تفيد بأن المتهم يعترض طريق المارة وخاصة الفتيات على مستوى حي بكيرة، ويسلبهم ممتلكاتهم بالقوة عن طريق التهديد بالسلاح الأبيض، وبعد مداهمة مفاجئة لعين المكان والترصد له، تمكنت العناصر الأمنية من توقيفه متلبسا بحيازة سكينين من الحجم الكبير، و3 هواتف نقالة ومبلغ مالي قدره 12 ألف دج، وعند استظهار وثائقه قدم المتهم هوية مزورة تحمل صورته ومعلومات مغلوطة عنه، وبعد تفتيش مكان إقامته تم من حجز بطاقة تعريفه الحقيقية، وأخرى أكدت الخبرة العلمية أنها مزورة أيضا، حيث ادعى أنه يعاني من اضطرابات عقلية، محاولا التنصل من المسؤولية الجزائية، في حين طالب دفاعه من هيئة المحكمة بضرورة تعيين خبير للوقوف على صحته العقلية والنفسية، وإسعافه بأقصى ظروف التخفيف. من جهته، ممثل الحق العام التمس في حقه تسليط عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة مالية نافذة، وأجلت المحكمة النطق بالحكم النهائي إلى جلسة لاحقة.