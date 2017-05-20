لم نصدر أي تعليمات للأئمة للإطالة أو التقصير في التراويح

نفى وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، إصدار أي تعليمات للأئمة حول أداء صلاة التراويح في شهر رمضان، مضيفا أن الإمام حر في صلاته وخطبه ولا يمكن للإدارة التدخل في هذه الأمور، باستثناء ما يخرج به اجتماعات المجلس العلمي التي يشرف عليها الأئمة، كما أنه لا يحق للمصلي فرض عدد الأحزاب والصور التي يقرؤها الإمام.

وقال الوزير، في تصريح له على هامش يوم دراسي نظم بدار الإمام بالمحمدية والخاص بالتحضيرات لشهر رمضان، إن الإدارةتقف إلى جانب الإمام في كل الحالات، وستلجأ إلى العدالة لحمايته لأنه لا يمكن ولا يحق لأي أحد أن يملي على الإمام عددالأحزاب والصور التي يقرؤها، بمن فيهم الوزير وجميع المسؤولين.

من جهة أخرى، أكد الوزير أن الجزائر لا تسيّس مسألة رؤية الهلال، وتحريه يكون من قبل مركز "كراغ" المختص في علم الفلكوالجيوفزياء، مذكرا بأن ليلة الشك ستكون يوم الجمعة القادم ولا يمكن ربطها بأي بلد من البلدان، لأن الجزائر تعتمد على حسابفلكي للأشهر القمرية، مشيرا إلى أن كل الحسابات الرياضية والعلمية تؤكد الفارق في الزمن بين دولة وأخرى، وهو ما يعني أنهيمكن رؤية الهلال في السعودية واستحالة رؤيته في الجزائر.

ومن جهة أخرى، كشف المسؤول الأول عن قطاع الشؤون الدينية أن أول رحلة لضيوف الرحمان الى البقاع المقدسة ستكون يوم4 أوت القادم، وآخرها يوم 26 من نفس الشهر، مشيرا إلى أن هذا الموسم سيعتمد على رقمنة إسكان الحجاج من الجزائروسيكون إجباريا على كل حاج. وأضاف الوزير أنه سيعتمد خلال هذا الموسم على التأشيرة الإلكترونية، وأن الديوان الوطني للحجوالعمرة هو الذي يقوم بذلك، كما أنه سينوب عن الحجاج في القيام بإجراءات الشرطة في المطار، قبل 72 ساعة من موعدالرحلة، وعلى الحاج التوقيع فور وصوله إلى المطار.

ومن أجل تشجيع الأئمة على المضي في خدمة الشعب والوطن، أعلن الوزير بإن إدارته ستعقد اتفاقية مع بنك "البركة"،لتمكين أئمة المساجد من الاستفادة من قروض من دون فائدة، حتى لا يقعوا في الاستدانة التي ترهق كاهلهم -على حدتعبيره-.