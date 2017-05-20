72 ساعة فقط لتعرف الناحجين في البكالوريا على رغباتهم

سهّلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إجراءات تسجيل المترشحين الناجحين في امتحان شهادة البكالوريا، حيث سيكون بإمكانهم التعرف على التخصص الذي وجهوا له في ظرف ثلاثة أيام فقط، مع تقليص خانات الاختيار من 6 إلى 4 خانات فقط. تعمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على قدم وساق لاستكمال الإجراءات الخاصة بتسجيل الناجحين في امتحان شهادات البكالوريا والعمل على تسهيل الإجراءات، أين تقرر استخدام أحدث التكنولوجيات في عملية التسجيل، حيث سيتعرف من خلالها الطالب على التخصص الموجه إليه في ظرف 72 ساعة فقط، عكس السنوات الماضية أين كان الطالب مجبرا على الانتظار لمدة تفوق أسبوعا.

وسيتم تقليص عدد الرغبات إلى 4 بدل 6، على أن يتم التوجه مستقبلا بصفة تدريجية إلى تحديد معدلات قارة لكل التخصصات الجامعية تكون معلومة لدى الجميع، ويختار الطالب بناءً عليها طلباته من دون المرور على القائمة المسبقة للرغبات. ووفقا لهذا النظام الجديد الذي تطمح الوزارة لتطبيقه، خلال السنوات القادمة، فإنه لن تكون هناك تسجيلات أولية، مع إلغاء الطعون وطلبات التحويل، كما أن الناجحين في شهادة البكالوريا سيتحصلون على شهادة النجاح فقط، وبإمكانهم تحميل تطبيق إلكتروني من موقع الوزارة أو موقع المدرسة العليا للإعلام الآلي يوضح بالتفاصيل الخطوات اللازمة للتسجيل الجامعي، وهو www.orientation.esi.dz.

أما بالنسبة للخيارات والتخصصات، فسيتم تحديد تواريخ استقبال الرغبات في كل تخصص على مستوى الجامعات، وهذا لا يعني قبول تسجيلهم تلقائيا، فمثلا فيما يتعلق باختيار تخصص الطب، يجب أن يتوفر المترشح على معدل 14 /20 على الأقل، ويمكن لمن حصل على معدل أعلى ألا يتم قبول طلبه في هذا التخصص إذا ما كان الطلب على هذا التخصص كبيرا، حيث سيتم اختيار أصحاب المعدلات الأكبر فالأكبر، وبإمكان الناجحين الجدد تحديد 4 تخصصات في بطاقة الرغبات مع إلزامهم بتأكيد الخيار الأول إن كان على مستوى جامعة أو مركز جامعي معين، وهذا تفاديا لفوضى طلبات التحويل التي تنجم عن رفض التخصصات. وستنطلق عملية التسجيلات الأولية يوم 6 جويلية، على أن تدوم مدة ثلاث أيام كاملة، قبل أن تبدأ التسجيلات النهائية يوم 9 جويلية.