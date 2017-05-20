تركيب أجهزة الدفع الإلكتروني باطل في المحلات التجارية

كشف رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية والرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، بوعلام جبار، عن منح آلات الدفع الإلكتروني للتجار مجانا، مقابل دفع اشتراك شهري بقيمة 500 دينار، بهدف تسريع عملية تركيب الأجهزة وبلوغ 12 ألف جهاز مع نهاية شهر جوان.

وأوضح بوعلام جبار في تصريح خص به "النهار"، أن البنوك أخذت مبادرة إنشاء شركة خاصة تعمل على تركيب أجهزة الدفع الإلكتروني لصالح التجار مجانا، وذلك بعد تقديم طلب للبنك، مؤكدا بأنه سيتم إطلاق، خلال الأيام القلية القادمة، مؤسسة متخصصة في تركيب أجهزة الدفع الإلكتروتي تسمى "الشركة البنكية للنقد الآلي"، التي أسست برأس مال البنوك، من أجل إعانة البنوك على توزيعها وتركيبها في المحلات التجاريه، مع تزويدهم ببرامج إلكترونية لتسهيل عملهم، كما ستقوم هذه المؤسسة بعملية تحسيس التجار للاستفادة من هذه الخدمة والصيانة في حالة تعطلها. وقال رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية إنه باستطاعة التاجر الاتصال بالبنك لتقديم طلب جهاز الدفع الإلكتروني، وتقوم الشركة بعد ذلك بإجراءات التركيب والاستفادة من هذه الخدمة بعد تسديد اشتراك شهري بقيمة 500 دينار، مشيرا إلى أن أموال التاجر ومعاملاته التي تتم عبر هذا الجهاز تحول مباشرة إلى حسابه البنكي. وأضاف ذات المتحدث بأن عملية الدفع الإلكتروني تساعد على احتواء الأموال التي تُتَداول خارج البنوك، مؤكدا بأنه سيتم تجهيز محلات التجار بـ12 ألف جهاز، وذلك خلال نهاية شهر جوان المقبل، فيما أكد أنه تم إحصاء 35 ألف عملية دفع إلكتروني خلال سنة 2017.