رئيس مجلس شعبي ولائي يزور الأورو

تمكن عناصر الشرطة القضائية بأمن ولاية واد سوف من الإطاحة برئيس المجلس الشعبي الولائي السابق لولاية ورڤلة المدعو "ح.ع" بتهمة تزوير العملة الصعبة.

تفاصيل القضية التي أثارت الرأي العام بولاية ورڤلة كون الموقوف كان يشغل منصب الرجل الثالث بالولاية ومعروف بامتلاكه فندقا صخريا مشهورا بالولاية وبثرائه، حيث انطلقت التحريات إثر عملية تفتيش روتينية لسيارة الموقوف الذي كانت على متنها إحدى زوجاته وابنه أثناء زيارة إلى ولاية واد سوف، ليتم العثور على مبلغ من العملية الصعبة "الأورو" مزور، إضافة إلى سائل كيميائي يستعمل في تزوير النقود، ليتم اقتياده إلى مقر الأمن الولائي للتحقيق معه، وبعد تحرير محضر بالواقعة وإعلام وكيل الجمهورية لدى محكمة الوادي، الذي أمر بمتديد الاختصاص إلى ولاية ورڤلة، أين قامت مصالح الشرطة القضائية بتفتيش منزل زوجته الثانية بحي 300 مسكن بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني، ليتم العثور على آلة طباعة وأدوات مخصصة لتزوير النقود، وبعد استكمال إجراءات التحقيق مع المتهم، تم تحويله على وكيل الجمهورية لدى محكمة الوادي، الذي أمر بإحالته على قاضي التحقيق بنفس المحكمة، ليصدر هذا الأخير أوامرا بإيداعه الحبس المؤقت بتهم ثقيلة تتعلق بجنايات تزوير العملية والإضرار بالاقتصاد الوطني، فيما استفاد ابنه وزوجته من الرقابة القضائية، في انتظار استكمال مجريات التحقيق.