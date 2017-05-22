أمن بسكرة يوقف 7 أجانب يقيمون بصفة غير قانونية

تمكنت مصالح أمن ولاية بسكرة من توقيف 7 على خلفية الدخول والإقامة غير القانونية بالتراب الوطني، حسب ما أفاد به اليوم الاثنين، المكلف بالاتصال لدى الهيئة الأمنية نفسها.

واوضحت وكالة الأنباء الجزائرية، نقلا من المكلف بالاتصال لدى مصالح أمن الولاية، أنه تمت معالجة القضية من طرف مصلحة الشرطة القضائية التي تمكنت من إلقاء القبض على هؤلاء الأشخاص الذين يقيمون بالتراب الوطني بصفة غير القانونية.

وتبين لدى فحص هويات المعنيين بالأمر أنهم من مالي ونيجيريا، حيث دخلوا التراب الوطني بطريقة غير قانونية يضيف ذات المصدر. وتعكف المصلحة الأمنية المختصة حاليا على إعداد ملفات جزائية ضد الموقوفين بتهمة الدخول والإقامة بالتراب الوطني بصفة غير قانونية في انتظار إحالتهم للعدالة .