حجز 20 كلغ من المرجان وتوقيف 3 أشخاص في عنابة

تمكنت، فجر أمس، عناصر الشرطة القضائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية عنابة من الإطاحة بنشاط أفراد شبكة دولية مختصة في الغطس واستخراج وتهريب المرجان الأحمر «الملكي»، متكونة من 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 30 و37 سنة ينحدرون من وسط المدينة.

أسفرت العملية عن حجز كمية معتبرة من المرجان قدرت بـ20 كلغ كانت داخل صندوق خشبي بمنزل أحد أفراد الشبكة بحي سيدي سالم الشعبي، بالإضافة إلى 3 بنادق صيد بحرية وكاميرات رقمية تعمل تحت الماء وقارورات أكسجين وألبسة بحرية، حيث ثم تحويل المحجوزات إلى مقر الشرطة القضائية، بعد إخطار الجهات القضائية. وحسب مصادر «النهار» التي أوردت الخبر، فإن الإطاحة بنشاط الشبكة التي يمتد نشاطها إلى أوروبا، جاءت إثر ورود معلومات دقيقة لعناصر الشرطة القضائية مفادها وجود مجموعة من الشباب داخل إحدى المنازل الخاصة بصدد بيع كمية من المرجان الملكي لأشخاص من تونس بطريقة غير شرعية، الأمر الذي استدعى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية، وبعد إدن نيابي من محكمة الحجار، تمت مداهمة المنزل والقبض على عناصر الشبكة، وتم تحويلهم على مقر الشرطة القضائية بأمن ولاية عنابة، أين تم تحرير محاضر سماع في حقهم لغرض تقديمهم أمام الجهات القضائية للنظر في التهم الموجهة إليهم.