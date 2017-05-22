قال إنّها ستمكّن من سحب 50 ألف دينار كأقصى حد ودفع الفواتير .. بسايح

قرّر بريد الجزائر إيقاف العمل بالبطاقات النقدية القديمة، في أواخر جوان وبداية شهر جويلية، وتعويضها ببطاقات الائتمان الذهبية الجديدة، مما سيمكّن المواطن من سحب ما قيمته 50 ألف دينار جزائري كأقصى تقدير ودفع مختلف فواتيره وكذا تخفيف الضغط على مكاتب البريد. دعا المدير العام لبريد الجزائر، عبد الناصر سايح، أمس، لدى نزوله ضيفا على برنامج «ضيف الصباح» للقناة الإذاعية الأولى، المواطنين إلى ضرورة تقديم طلبات عبر الموقع الإلكتروني لبريد الجزائر للحصول على البطاقات الذهبية الجديدة، حيث بإمكانهم تسلمها خلال 10 أيام أو 15 يوما على الأكثر، مشيرا إلى أنه تم تسطير برنامج لإيصال البطاقات الذهبية الجديدة للمواطن، حيث تم تسليم حوالي مليوني بطاقة على المستوى الوطني. من جهة أخرى، أكد عبد الناصر سايح، توفر السيولة النقدية على مستوى كل المكاتب البريدية عبر كل ولايات الوطن خلال شهر رمضان المقب،ل مبرزا أنه سيتم فتح مراكز البريد خلال الفترة الليلية في الأسبوع الأخير من هذا الشهر الكريم، موضحا بأن هناك اتفاقا مع بنك الجزائر لتوفير الأموال في حال وجود أي نقص. من جانب آخر، قال ضيف الإذاعة إن الجزائريين قاموا بسحب قرابة 2000 مليار دينار من مكاتب البريد خلال 5 أشهر الأولى من 2017، مضيفا أن 20 مليون مواطن يمتلك حسابا بريديا جاريا على المستوى الوطني وحوالي 7 ملايين و600 ألف حامل للبطاقات النقدية القديمة، في حين هناك مليوني بطاقة جديدة تم توزيعها. وبخصوص عملية إصلاح الموزعات الآلية، أفاد سايح بأنه سيتم وضع نظام متابعة ومراقبة عن بعد على المستوى المركزي يرصد الأعطاب الموجودة على مستوى الموزعات الآلية عبر الوطن، كما يمكن من معرفة وجود نقص في الأموال. وذكر المدير العام لبريد الجزائر، أن وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قامت بوضع مرسوم جديد يتعلق بالخدمة الشمولية، والذي يرتكز على إدراج مادة تسمح باقتناء شبابيك آلية تعوض مكاتب البريد .