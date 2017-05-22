الأمن يطيح ببارون ويسترجع أزيد من 4 آلاف قرص في ميلة

نجحت مصالح الأمن الحضري الخارجي بحي جامع لخضر في بلدية شلغوم العيد بولاية ميلة، في ضبط أربعيني، قالت مصالح أمن الولاية إنه من المسبوقين قضائيا، وبحوزته 4410 قرص مهلوس، كما سمحت العملية النوعية لعناصر الأمن الحضري الخارجي بحي جامع لخضر، باسترجاع كميات هائلة من السوائل المستعملة كمخدر.

العملية ووفقا للترتيبات المسبقة لها، تأكدت من خلال تسجيل محاولة فرار المشتبه فيه خلال توقيفه ومباشرة عقب عملية التفتيش، غير أن التوقعات الاستباقية لرد فعله مكّنت من إحباط عملية الفرار وسمحت بتوقيفه واقتياده إلى مقر الأمن الحضري الخارجي بحي جامع لخضر المعروف باسم «بوقرانة» خلال عملية التحقيق معه،كشفت عن معطيات أكثر إثارة انتهت باستخراج الإذن بالتفتيش للمسكن من قبل نيابة الجمهورية، وهو ما يفسره استرجاع كميات إضافية من الأقراص المهلوسة بلغت 4160 قرص مهلوس إضافة إلى 289 قارورة من سوائل تستعمل أيضا كمخدرات .