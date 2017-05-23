أمن عين الدفلى يُفكك شبكة إجرامية وطنية متخصّصة في سرقة السيارات

تمكنت عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية عين الدفلى من تفكيك شبكة إجرامية تتكون من 17 شخصا تتراوح أعمارهم بين 33 و66 سنة ينحدرون من ولايتي عين الدفلى والشلف، تخصّصوا في سرقة السيارات عبر ولايات مختلفة من الوطن.

عملية توقيف أفراد الشبكة جاءت في أعقاب التحقيق الذي قامت به عناصر فصيلة مكافحة تهريب وسرقة السيارات، إثر توقيف مركبة مشبوهة بتاريخ ٢٥/٠٨/٢٠١٦، والتي تبيّن بعد معاينتها من طرف خبير المناجم بعين الدفلى أن رقم تسلسلها غير مطابق للمواصفات القانونية، كما كشف التحري بأنها مسروقة من طرف شخصين ينحدران من ولاية الشلف ويتواجدان رهن الحبس في قضية مماثلة، حيث تم التوصل إلى باقي أفراد العصابة واسترجاع المركبات المسروقة من ولايات البليدة، عين الدفلى، تيبازة، غليزان، الجزائر والبويرة، والتي كانت موضوعة للسير بوثائق مزورة بعد تزوير أرقام هياكلها على مستوى ولايات مستغانم، تبسة، تلمسان، معسكر، عين الدفلى وهران، الشلف، تيبازة، الجزائر، ميلة والنعامة، كما تمكنت من خلال العمليات المتفرقة من ضبط وثائق ومحررات رسمية مزورة تمثلت في بطاقات رمادية وبطاقات هوية وبطاقات مراقبة تقنية للسيارات وملفات قاعدية، مع استرجاع 12 مركبة محل سرقة. وقد تم إنجاز إجراء قضائي ضد المتورطين عن قضية تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة وتقليد أختام الدولة والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وعمومية، وتزوير أرقام تسلسلية لمركبات، قُدموا بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الدفلى الذي أحال الملف على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بنفس المحكمة، حيث خص ثمانية أشخاص بالإفراج ووضع 6 آخرين تحت الرقابة القضائية.