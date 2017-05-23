احتجاجات وقطع للطريق في أولى عمليات الترحيل بتيبازة

اندلعت، ليلة أول أمس إلى صباح أمس، احتجاجات بعدد من بلديات ولاية تيبازة بعد نشر قوائم للسكن الاجتماعي والشروع في أولى عمليات الترحيل الخاصة بحصة سكنية تزيد عن 10 آلاف مسكن .

حيث عاشت مدينتي فوكة وبوسماعيل أجواء مشحونة، أين أقدم محتجون على غلق الطريق الرابط بين بوسماعيل والقليعة، وهم أفراد 14 عائلة قررت السلطات المحلية هدم منازلهم التي شيدت بطريقة غير شرعية، حيث عاشت مدينة فوكة أجواء مماثلة، أين أغلق المحتجون من سكان حوض الرمان مقر الدائرة وباتوا ليلة كاملة بالقرب من المقر.

14 عائلة من أعالي بوسماعيل تقطع الطريق

أقدمت 14 عائلة تقطن في مساكن فوضية تم تشييدها في السنوات الأخيرة ببوسماعيل، على الاحتجاج وغلق الطريق الرابط بين بوسماعيل والقليعة بالحجارة وإضرام النار في العجلات المطاطية، وهذا في حدود الساعة العاشرة من ليلة أول أمس، وهذا بعد أن تم إبلاغهم بقرارات الهدم الصادرة في حقهم.

سكان حوض رمان يغلقون مقر دائرة فوكة ويبتون في العراء

أقدم سكان حوض الرمان ببلدية فوكة، ليلة أول أمس، على غلق مقر دائرة فوكة احتجاجا على التماطل في توزيع المساكن الجاهزة وترحيلهم إلى بيوت تليق بهم بعد سنوات من المعاناة، وقام السكان صباح أمس، على مواصلة احتجاجهم رافعين شعارات «مللنا من الوعود الكاذبة»، «نطالب بحقنا في الترحيل».

احتجاج عائلتين من المرحّلين بحي بن هني ومصالح الدرك توقف شخصين

أوقفت مصالح الدرك الوطني شخصين بحي بن هني الذي تم فيه ترحيل عائلات إلى مساكن جديدة، وشهدت العملية احتجاج أقرباء سيدة مطلقة تم إقصاؤها من السكن لأسباب قال الجيران إنها موضوعية، حيث أوقفت مصالح الدرك الوطني شابين حاولا تأجيج نار الاحتجاجات، أين تم اقتيادهما إلى مقر فرقة الدرك بفوكة.