عطلة بـ5 آلاف دينار على شاطئ البحر في فنادق الدولة

أطلق مجمع سياحة وفندقة وحمامات برنامجا خاصة بالعطل المتزامنة مع موسم الاصطياف لسنة 2017 وشهر رمضان، أين يتضمن هذا البرنامج إقامات عائلية في فنادق ومركبات سياحية عمومية بتخفيضات مغرية موجهة للعائلات الجزائرية بدرجة أولى، بأسعار تصل إلى 5 آلاف دينار جزائري لليوم، وهذا على مستوى 66 مؤسسة سياحية. وأعطى مجمع السياحة وفندقة حمامات تعليمات خاصة لمؤسسات التسيير السياحي والفندقي التابعة له بضرورة تحضير برنامج خاص بالعائلات الجزائرية، خلال الثلاثة أشهر المقبلة، بأسعار تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف دينار جزائري على أقصى تقدير، وهذا بهدف استقطابها خلال هذه الفترة، وتفادي توجههم لقضاء عطلهم في البلدان المجاورة.

وفي هذا السياق، أطلق المركب السياحي متاريس بولاية تيبازة برنامجا خاصا بفصل الصيف، أين أطلق عروضا تبدأ من 8 آلاف دينار جزائري للشخص الواحد مع كافة تكاليف الإقامة بما فيها الإطعام وفطور الصباح، كما سيصل سعر الشقة المكونة من 3 و4 غرف المخصصة للعائلات المكونة من 6 أفراد فما فوق إلى 20 ألف دينار جزائري لليوم، بالإضافة إلى ضمان كافة الخدمات بما فيها الشاطئ والمسبح وباقي الخدمات الأخرى، كما ستكون كل الغرف المقابلة للواجهة البحرية موجهة بالأساس للعائلات، بعد الشروع في تهيئة كافة المرافق السياحية التابعة له، منذ شهر، عكس ما كان عليه الحال في السنوات المنصرمة، أين شهد المركب عملية هيكلة كبيرة في الكوادر، وسيكون خلال هذه السنة من بين المركبات السياحية التي تعول عليها وزارة السياحة في جلب أكبر عدد من السياح الجزائريين، نظرا لقدراته الهائلة التي تتجاوز 800 غرفة وعدد من «البانغالوهات» والغرف والفيلات.

وفي سياق ذي صلة، أطلق مركب الشاطئ الأزرق بالجزائر العاصمة التابع لمجمع السياحة والفندقة هو الآخر، تخفيضات على كافة مرافقه السياحية بأسعار تصل إلى 4900 دينار جزائري لإقامة الشخص الواحد في «بانغالو» مع ضمان فطور الصباح والعشاء، أين بلغ المركب نسبة 100 في المئة من الحجوزات خلال شهري جويلية وأوت، والتي تم تخصيصها للعائلات من الجنوب الجزائري ومن مختلف الولايات، كما سينظم المركب سهرات رمضانية عائلية تتراوح بين 1000 و1500 دينار للشخص.

وفي سياق ذي صلة، أطلق فندق مازفران بزرالدة بالجزائر العاصمة هو الآخر باقة عروض خاصة بشهر رمضان، أين تم تحديد سعر الغرفة بـ6500 دينار مع ضمان وجبة الفطور والسحور للشخص الواحد، و9500 دينار جزائري للشخصين، أما خلال شهري جويلية وأوت فستكون هناك باقة من التخفيضات، أين حدد سعر 38 ألف دينار جزائري مع ضمان وجبة الفطور والعشاء لمدة أربعة أيام بالنسبة لشخصين، و29 ألف دينار جزائري لأربعة أيام مع فطور الصباح والعشاء لشخص الواحد، مع ضمان تنظيم رحلات سياحية وجولات ترفيهية للأطفال والعائلات إلى الأماكن السياحية.

فيما تم إعادة المنصة العائمة بالميناء للنشاط بعد 20 سنة غياب

تهيئة شاملة لميناء سيدي فرج لاستقبال العائلات في الصيف ورمضان

كشف مدير ميناء سيدي فرج، محيور سامي، في حديث إلى «النهار»، بأنه تم إعادة تهيئة المركز السياحي وميناء سيدي فرج تهيئة شاملة لاستقبال العائلات، خلال شهر رمضان المبارك فصل الصيف .

وأكد محيور لـ«النهار» بأنه تم إعادة فتح كافة الفضاءات التجارية على مستوى ميناء سيدي فرج، بعدما تم إعادة تهيئة العديد منها، خاصة تلك التي كانت تعاني تدهورا كبيرا بسب عدم استفادتها من أي صيانة، خلال الفترة السابقة، حيث أكد ذات المسؤول أنه تم وضع خطة لضمان الأمن على مستوى المركز للعائلات، أين تم تشكيل فرق مكونة من أعوان الأمن لضمان الأمن على مدار الساعة بالمركز. كما أكد ذات المتحدث بأنه تم تهيئة كافة الشواطئ على مستوى المركز، واتخاد الإجراءات اللازمة لاستقبال العائلات، خلال هذه الفترة، مؤكدا بأن هذه الإجراءات ستستمر إلى ما بعد الفترة الصيفية وطيلة أيام السنة.