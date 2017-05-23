المؤسسة العسكرية التزمت الحياد التام في التشريعيات

انتقد نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني الفريق، ڤايد صالح، بلهجة شديدة الذين أطلقوا تصريحات وتعليقات وصفها بغير المقبولة وغير اللائقة، والتي وجّهها بعضهم للمؤسسة العسكرية، متهمين إياها بالتدخل في التشريعيات، مؤكدا بأن الجيش الوطني الشعبي يرفض جملة وتفصيلا هذه الإدعاءات الصادرة عن هؤلاء وهي تلزمهم وحدهم، مؤكدا بأن أفراد المؤسسة العسكرية صوتوا بكل حرية على ممثليهم في البرلمان، وأن الجيش كان حياديا في التشريعيات بشهادة الجميع.

وفي ردٍ لنائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق، أحمد ڤايد صالح، خلال كلمته التي ألقاها أثناء زيارته للقطاع العسكري ببسكرة بالناحية العسكرية الرابعة قال: «لا بد من إعادة التأكيد وتذكير البعض الذين صدرت عنهم مع الأسف الشديد، عقب انتهاء الانتخابات التشريعية للرابع ماي الجاري، بعض التعليقات والتصريحات والتلميحات التي تعتبرها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي غير صحيحة بل وغير لائقة، وترفضها جملة وتفصيلا»، في رد صريح منه على بعض السياسيين الذين صدرت عنهم تصريحات تنتقد المؤسسة العسكرية، وتتهمها بالتدخل في التشريعيات. وأضاف الفريق، أحمد ڤايد صالح، بأن أفراد المؤسسة العسكرية بكل أصنافهم عملوا على تأمين أجواء الانتخابات التشريعية المنصرمة، بالإضافة إلى تأديتهم لواجهبهم الانتخابي بكل حرية وشفافية، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مشيرا إلى أن انتخاب العسكريين يتم خارج الثكنات، منذ 2004 وليس منذ اليوم فقط، وهو ما لا يدع أي مجال للشك حول حيادية أفراد المؤسسة في كل المناسبات الانتخابية التي مرت بها البلاد. وأكد الفريق ڤايد صالح بأن أي انتقاد مماثل للمؤسسة العسكرية في هذا المجال، هو إساءة غير مقبولة لهذه الأخيرة، مؤكدا بأن رسالة القيادة لأفراد المؤسسة كانت واضحة وصريحة، وأي كلام خارج هذا السياق هو إشاعة كاذبة الهدف منها ضرب المؤسسة العسكرية في مصداقيتها والتشكيك في وقوفها إلى جانب الشعب الجزائري.

وفي الختام، أكد نائب وزير الدفاع أن الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني الذي يلقى كل الدعم من الرئيس بوتفليقة القائد الأعلى للقوات المسلحة، هو من يحمي قيم الوطنية والديمقراطية في الجزائر. وشدد نائب وزير الدفاع الوطني على ضرورة الرفع من القدرة القتالية للوحدات وجاهزيتها العملياتية.