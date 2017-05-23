760ألف تلميذ يجتازون امتحان «السانكيام» اليوم

يجتاز، اليوم، أكثر من 760 ألف تلميذ امتحان شهادة التعليم الابتدائي «السانكيام» في ثلاث مواد أساسية تتمثل في اللغة العربية والرياضيات واللغة الفرنسية، لمدة يوم واحد، بمعدل امتحانين في الفترة الصباحية ومادة واحدة في الفترة المسائية .

كشفت وزارة التربية الوطنية عن العدد الاجمالي لمترشحي شهادة التعليم الابتدائي المقدر بـ760 ألف و652 مترشح، حيث ارتفع عدد المترشحين لهذه الدورة مقارنة بالدورة السابقة بـ55.19 من المئة.

ويتوزع المترشحون للدورة الحالية عبر 13 ألفا و688 مركز إجراء، حيث يتم تأطيرهم من طرف 160 ألف و880 أستاذ، وسيجتاز المترشحون الامتحان الذي يسمح لهم بالانتقال إلى الطور المتوسط. وقد عمدت وزارة التربية إلى اعتماد هذه الطريقة للحفاظ على الاستقرار النفسي للمترشحين في هذه المرحلة العمرية الصغيرة، وفي المقابل سيتم تحويل الأساتذة الذين يؤطرون العملية إلى مراكز إجراء غير المؤسسات التي يدرسون بها. واستبعدت الوزارة تنظيم دورة استدراكية لهذا الامتحان، حيث سيتم احتساب معدلات الامتحانات الفصلية بالنسبة للتلاميذ الذين لم يوفقوا في الحصول على معدل 5 من 10.

من جهة أخرى، ستسهر مصالح الدرك الوطني على تأمين مجريات امتحانات نهاية السنة الدراسية، من خلال وضع مخطط أمني خاص بهذا الموعد يشمل كامل التراب الوطني.

وأوضح البيان أنه في إطار تأمين سير امتحانات نهاية السنة الدراسية 2017 بأطوارها الثلاثة «الابتدائي المتوسط والثانوي»، وبالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية، «تضع قيادة الدرك الوطني حيز الخدمة تشكيلات عملياتية ثابتة ومتحركة مناسبة لمرافقة وإنجاح هذه العملية، وذلك بإقحام جميع الوسائل البشرية والمادية لضمان السير الحسن لهذه الامتحانات على مستوى 48 ولاية». وسيتم تجسيد هذه الخطوة من خلال «تأمين مراكز طبع المواضيع الخاصة بالامتحانات بأطوارها الثلاثة»، و«تعزيز تشكيلات أمن الطرقات للدرك الوطني عبر مختلف الطرق الوطنية والولائية والبلدية خاصة المؤدية منها إلى المناطق العمرانية، وذلك قبل وأثناء فترة إجراء الامتحانات». كما سيرتكز هذا المخطط الأمني أيضا على «توفير الأمن من طرف وحدات الدرك الوطني لمراكز الامتحانات والأماكن المحاذية لها ومقرات مديريات التربية المتواجدة بإقليم الإختصاص»، وكذا «مرافقة وحماية توزيع مواضيع الامتحانات من مديريات التربية إلى مراكز الامتحان وكذا عبر الرحلات الجوية المنتظمة إلى المراكز المتواجدة بالمناطق الصحراوية والجنوب الكبير’’، فضلا عن «تأمين ونقل أوراق الأجوبة من مراكز الامتحانات إلى مديريات التربية ومن مديريات التربية باتجاه مراكز التصحيح».