اكستازي مغربية تسبب العقم و الجنون

كشفت تحاليل أقراص مهلوسة متداولة في وسط الشباب الجزائريين أو كما يسمى «الحلوة» التي ينتجها نظام المخزن، احتواءها على كميات كبيرة من مادة «أم دي أم أي»، أو كما يسمى بـ»ديوكسيد الميثيلين»، التي تعتبر مادة سامة تتسبب في إصابة متعاطيها بالعقم وأمراض القلب والشرايين، فضلا عن نوبات جنون حادة تنتهي بارتكاب جرائم كثيرة .

وبناء على طلب من جريدة «النهار»، قام المخبر الوطني للسّموم بتحليل قرص من «الإكستازي» مهرب من المغرب لمعرفة حجم السّموم التي يقوم نظام المخزن بالترويج لها، والتي تستهدف الشباب الجزائري، حيث تم إخضاعه لثلاثة أنواع من التحاليل المعمقة التي كشفت وجود ثلاثة أنواع من مادة MDMA أو كما تعرف علميا بـ»ديوكسيد الميثيلين الميثي ميفيتامين» السامة.

بعد تحصلنا على النتائج النهائية للتحاليل، قامت «النهار» بعرض النتائج على أساتذة الطب في كل من تخصصات أمراض القلب والكلى والأمراض العصبية والميكروبيولوجيا، والذين كشفوا أن عقار «الإستكازي» يؤثر على جسم الإنسان على ثلاثة مراحل.

في المرحلة الأولى، يتسبب تناول عقار واحد من «الأم دي أم أي»، في الشعور بالدوار والغثيان لعدم تعود الجسم عليه، يقابله زيادة كبيرة في النشاط بشكل غير عادي، كما أن المتعاطين لهذه الأقراص كثيرا ما يعانون من فقدان الشهية والشعور بالراحة والسعادة، فضلا عن التفاعل بشكل كبير جدا مع الموسيقى. أما في المرحلة الثانية، تتسبب هذه الأقراص في ارتفاع الضغط الدموي إلى مستويات عالية جدا، يرافقها تزايد في ضربات القلب أو اختلالها، كما يصاب المدمنون باصطكاك حاد في الأسنان، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تهشمها، كما يجعل كل من يتعاطاه يتناول كميات كبيرة من الماء نتيجة الجفاف الذي يصيب الجسم والأمعاء.

وفي المرحلة الثالثة، يكون متعاطي هذه الأقراص عرضة لانفجار في خلايا الدماغ التي تفضي إلى الإصابة بجلطة دماغية قاتلة بشكل فجائي، فضلا عن ارتفاع نسبة الضعف الجنسي وعدم الإنجاب مستقبلا بنسبة 60 من المئة للمتعاطين، حسبما أكدته تقارير صادرة عن منظمة الصحة العالمية.

وقدّرت منظمة الصحة أن 55 من المئة من الرجال الذين يتعاطون «ليكستا»، يصبحون شواذا في ظروف أشهر قليلة فقط، بسبب تأثير الحبوب على خلايا المخ والهرمونات المكتسبة، إذ يكونون عاجزين عن التمييز بسبب فقدانهم للقدرة على الإدراك.

وفي الأخير يصاب من يتعاطى هذا العقار بنزوات عدوانية تصل به إلى ارتكاب جرائم السرقة والعنف أو القتل، بسبب إصابته بالهوس السمعي والبصري والحسي الناجم عن تغيرات خطيرة في كيمياء المخ.

38 مركزا للتكفل بالمدمنين في الجزائر

من جهته، أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، في اتصال مع $، أن الجزائر خصصت أكثر من 27 مركز لمكافحة الإدمان، بالإضافة إلى 11 مركزا جديدا قيد الإنشاء.

وقال المسؤول الأول عن القطاع، إنه ضمن الاستراتيجية المتبعة من قبل مصالحه، تم تخصيص أطباء متخصصين لمرافقة وتحسيس الشباب الجزائري بخطورة هذه السموم وانتشالهم من الإدمان.

وأضاف ذات المتحدث، أن الجزائر رصدت إمكانيات معتبرة لعلاج المدمنين على المخدرات كالسهر على تكوين الاختصاصيين وفتح مراكز الوقاية والعلاج من الإدمان.