تفكيك شبكة اختلست ما يفوق مليار سنتيم تحت غطاء رحلات وهمية لجامعيين في تلمسان

تمكنت، في الساعات الأخيرة، الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية تلمسان من تفجير فضيحة فساد تخص ملف التسيير المالي للإقامات الجامعية بتلمسان، وهذا فيما يتعلق بتمويل الرحلات الموجهة لطلبة الإقامات المذكورة، حسبما أفادت به خلية الإعلام والاتصال للأمن الولائي بتلمسان.

انفجرت هذه الفضيحة بعد شكاوى وردت إلى الفرقة المذكورة تفيد برصد تلاعبات في الإطار المذكور، أين باشرت الفرقة جملة من التحقيقات حول وجهة الأموال المرصودة للنشاطات الثقافية والرياضية بعدد من الإقامات الجامعية في تلمسان، وكانت النتيجة إيجابية وصادمة بالوقوف على اختلاسات مالية فاقت مليار سنتيم، تحت غطاء تمويل رحلات وهمية لفائدة الطلبة المقيمين بالأحياء الجامعية، حيث كشفت التحقيقات المفتوحة وجود ثغرات مالية بفعل غياب الوثائق المحاسباتية والإدارية التي تثبت حقيقة الرحلات المذكورة، وهذا بسبب اختفاء عامل الرقابة على شؤون التسيير المالي للخدمات المذكورة، خصوصا خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2015، حيث كان منظمو الرحلات الوهمية ينسقون مع خواص لهم نفوذ بالمرافق المذكورة للقيام باختلاس المال باستعمال التزوير في محررات إدارية، وعليه توصلت الشرطة إلى هوية 10 أشخاص مشتبه فيهم، والذين تم الاستماع إليهم وأخذ تصريحاتهم، قبل تقديمهم أمام العدالة في انتظار محاكمتهم بتهمة تكوين شبكة إجرامية مختصة في تبديد أموال عمومية.