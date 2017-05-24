صديق الزوالية عبد المجيد تبون...وزيرا أول

عين، أمس، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الوزير السابق للسكن والعمران وزير التجارة بالنيابة، عبد المجيد تبون، في منصب وزير أول، خلفا للوزير الأول السابق، عبد المالك سلال، الذي قدم استقالته هو وحكومته لرئيس الجمهورية، أمس الأربعاء، وهذا مباشرة عقب تنصيب البرلمان، أول أمس الثلاثاء، وهذا وفق ما يقتضيه الدستور الجديد .

وأكد البيان بأن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، قد هنأ الوزير الأول المغادر لمنصبه عبد المالك سلال هو وطاقمه الحكومي، على النتائج الإيجابية التي حققوها طيلة فترة تقلدهم لمناصبهم في الحكومة.

وحسبما جاء في ذات الوثيقة، فإن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ووفق ما ينص عليه الدستور في مادته رقم 91 في الفقرة الخامسة، عيّن الوزير الأول بعد استشارة الأغلبية البرلمانية، فيما أمر رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بتسيير شؤون قطاعاتهم إلى غاية تعيين الحكومة الجديدة.

ويعول رئيس الجمهورية على الوافد الجديد لقصر الدكتور سعدان لقيادة الحكومة الجديدة في ظل الدستور الجديد إلى بر الأمان وتفادي الصدمات الاجتماعية والاقتصادية، ووضع الخطوط العريضة للاستراتيجية التي ستعتمدها الحكومة خلال الفترة المقبلة، والتي تهدف بالأساس للخروج من الأزمة الاقتصادية والضائقة المالية التي ضربت الجزائر، عقب انهيار أسعار البترول نهاية 2014، وهذا من خلال إعطاء نفس جديد للقطاعات الحيوية التي منحتها الحكومة الأولوية القصوى للنهوض بالاقتصاد، مستقبلا، على غرار الصناعة والفلاحة والسياحة، لتحقيق الاكتفاء الذاتي والمرور لمرحلة التصدير، لتوفير مداخيل مالية بالعملة الصعبة من دون الاعتماد على مداخيل البترول التي تراجعت بأزيد من 50 من المئة، مند 24 شهرا، مما تسبب في تجميد العديد من المشاريع ذات الطابع الاجتماعي، وإلغاء عدد من مسابقات التوظيف.

كما يعول رئيس الجمهورية على الوزير الأول الجديد الذي عاد إلى الحكومة، منتصف سنة 2013، أين قام بإعادة إطلاق برنامج مساكن البيع بالإيجار «عدل 2» بأزيد من 400 ألف وحدة سكنية، والتي شهدت تقدما كبيرا، حيث من المنتظر أن يتم الشروع في توزيع حصص كبيرة منها مطلع شهر جوان المقبل، وتحيين ملفات مكتتبي سنتي 2001 و2002، كما منحه الرئيس مسؤولية إنجاز جامع الجزائر الأعظم بعدما كان تحت مسؤولية وزارة الشؤون الدينية، والذي شهد تقدما كبيرا في الأشغال، وبرمجت عملية تسليمه في 2018.

وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد أسدى وسام الاستحقاق الوطني بدرجة عشير لعبد المجيد تبون، عندما كان يشغل منصب وزير السكن والعمران والمدينة، تقديرا له نظير الجهود التي بذلها من أجل القضاء على مشكل السكن على المستوى الوطني.

السيرة الذاتية للوزير الأول عبد المجيد تبون

ولد عبد المجيد تبون بتاريخ 17 نوفمبر 1945 بالمشرية في ولاية النعامة، وهو خريج المدرسة الوطنية للإدارة اختصاص اقتصاد ومالية، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال.

وقد شغل عبد المجيد تبون الذي عينه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمس، وزيرا أول، العديد من الوظائف آخرها وزير السكن والعمران والمدينة ووزير التجارة بالنيابة، كما شغل تبون عديد الوظائف في الإدارة، كما تقلد عدة مناصب وزارية، حيث تولى منصب وزير منتدب بالجماعات المحلية سنتي 1991-1992، وعين وزيرا للاتصال والثقافة، سنة 1999، ثم وزيرا للسكن والعمران في 2001-2002، وعاد تبون إلى وزارة السكن والعمران سنة 2012، التي توسعت في سنة 2013 لتشمل المدينة. كما شغل الوزير الأول منصب أمين عام بولايات، الجلفة وأدرار وباتنة والمسيلة، كما عمل واليا لأدرار وتيارت وتيزي وزو.

تبـــــون يتسلـــــم مهامــــــه كـــــوزيـــــر أول اليــــــوم

يتسلم، اليوم، عبد المجيد تبون مهامه كوزير أول، في حفل يتم على مستوى الوزارة الأولى، وذلك بعدما عينه، أمس، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وزيرا أول خلفا لعبد المالك سلال الذي قدم استقالته. وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية أنه «عقب إعلان المجلس الدستوري عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، وتنصيب تشكيلة العهدة التشريعية الثامنة للمجلس الشعبي الوطني، قدم الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس الأربعاء، استقالته واستقالة حكومته لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة». وأضاف البيان أنه «وفقا للمادة 91 الفقرة 5 من الدستور عين رئيس الجمهورية، بعد استشارة الأغلبية البرلمانية السيد عبد المجيد تبون وزيرا أول».

سلال: «مرتاح لما قدمته في حياتي من دون انقطاع في عمل الخير والبعد عن الكراهية»

أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، أنه يشعر بارتياح كبير لما قدمه طيلة حياته من دون انقطاع في عمل الخير والبعد عن الكراهية لتقريب القلوب، كما قدم احتراماته وتقديره للرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الثقة التي وضعها في شخصه، والذي وهب كل شيء من أجل أن تحيا الجزائر دائما -حسبه-. وقال سلال في تغريدة على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» و«فايسبوك»، إن «المهمة التي أسندها لي رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم 3 سبتمبر من سنة 2012 أختتمت لتوها، وسلمت المشعل لصديقي عبد المجيد تبون الذي له كل القدرات للنجاح»، مضيفا إنه يستغل المناسبة لتقديم خالص تحياته وتشجيعاته لكل أعضاء الحكومة وكافة الإطارات.