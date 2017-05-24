120 مليون تسبيقات مالية لنواب البرلمان الجدد

سيستفيد نواب العهدة النيابية الثامنة والأولى بعد تعديل الدستور، من تعويضات مالية تصل إلى مئة وعشرين مليون سنتيم، سيتم صرفها خلال الأيام القليلة القادمة، في انتظار الاستفادة من أول راتب يتم صبه بعد شهر من الآن .

كشفت مصادر مسؤولة من داخل قبة الغرفة السفلى رفضت الإفصاح عن هويتها عن مشروع قيد التحضير في انتظار الفصل فيه نهائيا، يُمكّن النواب الوافدين الجدد على المجلس الشعبي الوطني وعددهم 461، من الاستفادة من تسبيقات مالية تقدر بمليون ومئتي ألف دينار أي مئة وعشرين مليون سنتيم، حيث رجّحت مصادرنا بأن الغرض الأساسي من هذا المشروع في انتظار الفصل فيه من عدمه يكمن من منح النائب هذا المبلغ كمنحة للسكن والنقل. وقد عرفت الفنادق المجاورة لمقر المجلس الشعبي الوطني اكتساحا غير مسبوق، ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، من طرف النواب الذين يقطنون خارج العاصمة.

وإن كان النواب الجدد سيستفيدون من تسبيقات مالية، فإن النواب المنتهية عهدتهم لم يستفيدوا إلى غاية اليوم من منحة نهاية العهدة، وهي المنحة التي أثارت جدلا واسعا، مما جعل العديد منهم يتنازل عن نسبة 50 من المئة منها، حيث كشف العديد من النواب القدماء الذين جددوا عهدتهم النيابية عن تنقلهم بصفة يومية إلى مراكز البريد للتأكد من صب المنحة من أجل صرفها طيلة الشهر الفضيل، إلا أن حساباتهم ما زالت خاوية على عروشها، حيث أن العديد ممن تقربنا منهم قالوا «ماعطاوناش المنحة ما نعرف وعلاش واحنا ما نصرفوش دوك ورمضان راه جاي والعيد والعطلة»، والأكثر من ذلك فإن العديد منهم لم يصدق ردود موظفي المراكز البريدية وجعلهم يستفسرون لدى زملائهم من العهدة السابقة «دخلت منحة نهاية العهدة واللا مازال»، وكأن هؤلاء النواب كانوا يتقاضون رواتب زهيدة لا تغني ولا تسمن من جوع.