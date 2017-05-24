6 أشهر للتحصّل على تأشيرة «شنغن» في الجزائر

أكدت السفارة الفرنسية بالجزائر أن المخطط الإلكتروني لـ«تي.أل.أس كونتاكت» ممتلئ عن آخره على مدار 6 أشهر القادمة، بسبب العدد الكبير من طلبات التأشيرة خلال فترة الصيف .

أشارت المصالح الديبلوماسية الفرنسية بالجزائر إلى أن الأشخاص الذين تحصلوا على موعد لدى مركز «تي.أل.أس كونتاكت» من أجل الحصول على تأشيرة «شنغن» بالجزائر العاصمة ويريدون تعجيل مواعيدهم لأسباب «قاهرة» يمكنهم التقدم بطلب عبر لببريد لبإلكتروني، موضحة بأنه بغية الرد على الطلبات المستعجلة للتعجيل بالمواعيد فإن الأشخاص الذين تحصلوا على مواعيد للتأشيرة ويريدون تقديمها لأسباب «قاهرة»، يمكنهم التقدم بطلب عبر بريدها الإلكتروني، مشيرة إلى أن القنصلية العامة بالجزائر العاصمة تعمل على تسوية هذا الوضع، كما ذكرت السفارة بأن الطلبات المستعجلة يجب أن تكون لأسباب إنسانية أو طبية أو مهنية أو تتعلق بالتزامات دولية لفرنسا، مضيفة بأنه يجب أن تكون مرفوقة بوثائق تبرر ذلك، وستتم تسويتها في أقرب الآجال.

وأكدت السفارة بأن الأشخاص الذين يواجهون صعوبات في التحصل على موعد عبر الموقع الإلكتروني «تي.أل.أس كونتاكت»، يمكنهم الاستفادة من مساعدة إلكترونية للمركز، وذلك بالضغط على «اتصل بنا» على عنوانها الإلكتروني، كما أوضحت بأنه مع اقتراب موسم الاصطياف، فإن المخطط الالكتروني لـ«تي.أل.أس كونتاكت» ممتلئ على مدار الأشهر الستة المقبلة، نظرا للعدد المرتفع لطلبات التأشيرة، مشيرة إلى أن عمليات تحديد المواعيد مستمرة كل يوم، حيث تحدد حسب الرزنامة والقدرة على معالجة الملفات، في حين يبقى تحديد المواعيد خطوة إجبارية.