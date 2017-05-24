النهار تتصدّر القنوات الإخبارية والعامّة الأكثر مشاهدة في الجزائر

أكدت نتائج سبر الآراء التي أصدرها معهد «أيمار» المتخصص في دراسة سبر الآراء بالجزائر، أن قناة «النهار» قد تربعت على عرش القنوات الأكثر مشاهدة خلال شهر أفريل الماضي، سواء في ترتيب القنوات الأكثر مشاهدة في الجزائر أو القنوات الإخبارية المتخصصة، وهي النتائج التي تؤكد محافظة قناة «النهار» على صدارتها خلال أفريل مثل الأشهر التي سبقته من خلال نتائج سبر الآراء لنفس المركز.

وتصدّرت قناة «النهار» ترتيب القنوات الـ 20 الأكثر مشاهدة في الجزائر لشهر أفريل الماضي، حيث احتلت المرتبة الأولى في المعدل اليومي والأسبوعي لأكثر القنوات العامة مشاهدة من قبل الجزائريين، حيث فاقت نسبة المشاهدة فيها 40 %، في حين حلّت قناة «الشروق تيفي» في المرتبة الثانية بنسبة مشاهدة بلغت الـ37 %، لتليها قناة «أم بي سي 4» بنسبة 35 % ثم قناة «الجزائرية الثالثة» بنسبة 33 % ثم قناة «سميرة تيفي» بنسبة مشاهدة 32 % ثم باقي القنوات العامة التي يشاهدها الجزائريون بكثرة.

كما أكدت نتائج الدراسة تصدّر قناة «النهار» للقنوات الـ15 الجزائرية، أين بلغت نسبة المشاهدة للقناة خلال شهر أفريل أكثر من 42 % أمام باقي القنوات الجزائرية الأخرى، التي تقاسمت النسبة المتبقية من المشاهدة، في حين تصدرت قناة «النهار» نسبة المشاهدة بين القنوات الإخبارية الأكثر مشاهدة في الجزائر والبالغ عددها 5 قنوات، أين حققت قناة «النهار» نسبة مشاهدة بلغت 41 % في حين جاءت قناة «الشروق نيوز» نسبة 23.3 % لتليها قناة «دزاير نيوز» بنسبة 9.4 % ثم قناة «فرانس 24» العربية بنسبة 2.8 % ثم قناة «فرانس 24» الفرنسية بنسية 1.8 % وفي الأخير قناة «أورو نيوز» بنسبة مشاهدة بلغت 1.4 %.

كما تصدرت قناة «النهار» نسب المشاهدة اليومية وذلك على مدار عدة أوقات من اليوم، أين بلغت نسبة المشاهدة قرابة 6 % خلال وقت الذروة «البرايم تايم»، والممتد من الساعة الـ8 مساء إلى غاية الـ11 مساء، في حيت تفاوتت نسب المشاهدة لباقي القنوات الجزائرية الأولى من حيث المشاهدة خلال هذه الفترة خلف قناة «النهار».

وكان معهد «MMR» هو الآخر قد أكد في دراسة سابقة على تفوق قناة «النهار» بنسب كبيرة على باقي القنوات الجزائرية والأجنبية الأخرى الإخبارية والعامة والأكثر مشاهدة في الجزائر، والذي كشف أن أكثر من 11 مليون جزائري يشاهدون قناة «النهار» في الأسبوع.